お鍋が恋しい季節ですね。お鍋に欠かせない白菜ですが、黒い斑点が出ているのを見つけて、ギョッ!としてしまう事はありませんか?

一見、虫にやられてしまっているようにも、傷んでいるようにも見える黒い斑点ですが、実はそれ、食べても大丈夫なんです!

【農林水産省からのお願い】

⚠️白菜に写真のような黒い斑点があっても捨てないでください!

ポリフェノールなので食べても害はありません!

(@MAFF_JAPANより引用)

黒い斑点の正体は、なんと「ポリフェノール」。健康のためにと、豆乳や赤ワインを飲んで積極的に摂取している人もいるかと思いますが、それと同じ成分があの黒い斑点にあるとは…。

筆者は、正体が何かは気にしていませんでしたが、“食べられる”ということだけは知っていたので、捨てずに料理していました。しかし、捨ててしまっていた人も少なくないようで、SNSで紹介されると、大きな反響が。

「えぇー、そうなんですね!捨ててました。。。今度からは食べます!」

「ありがとうございます。これまで包丁で黒い斑点を削っていました。 これから手間が省けます」

「見た目的に避けてしまってました(汗) 有益な情報ありがとうございます」

「ウチはじぃちゃん家が農家だったので当たり前に食べてましたが、捨てちゃう人も居ることにビックリ」

「結構気にされてる方多いと思いますね。 農水省からこの様な発信がされるのって良いですね」

知っていた人からも知らなかった人からも、さまざまな声が寄せられた今回の投稿。執筆時点までに9.9万ものいいねを獲得するなど、関心の高さがうかがえます。見た目に惑わされず、食材の本当の姿を知ることは食品ロスを減らす第一歩です。黒い斑点も気にせずに、安心して美味しくいただいちゃいましょう!!