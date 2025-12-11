愛媛県の瀬戸内海燧灘(ひうちなだ)に面する西条市。このほど、四国旅客鉄道と愛媛県漁業協同組合ひうち支所がすすめてきた西条産・陸上養殖サーモンの名称が、公募&投票にて決定しました。

その絶妙なネーミングセンスに、2万超ものいいねが寄せられています! さて、気になる名称は……?

西条産・陸上養殖サーモンの名称が、

みなさんの投票により決定しました!!🐟🐟🐟

その名も「サイモン」!!

おそらく、「サーモン」と「西条市(サイジョウシ)」をかけたものと思いますが、いいネーミングですね。

このニュースに、SNSでは「やばい､ツボったwww サーモンの名前がサイモンwww」「いや声出たってwwwwwwwwwwwwww」「いいのか西条市!!!!!なぁいいのか!!! 嫌いじゃないぞ!!!! でもいいのか!?笑」「良いと思います!」「好き…」といった反応が続々と。

また、1960年代に活躍したアメリカのフォーク・デュオ「サイモン&ガーファンクル」をはじめ、多方面に存在する「サイモン」を持ち出す人が続出。「昔、『サイモン』ってゲームがあったなぁ」「ゴッドタレントのサイモンもニッコリ笑」「早く!早く出てきてガーファンクル!」「次は 何をガーファンクルにするかだ」「あなたのサイモンはどこから? 私はガーファンクルから!」と大盛り上がり!

昭和世代の筆者はもちろん、このニュースを見た瞬間から♪サウンド・オブ・サイレンスがエンドレスで脳内再生されています(笑)。

一度聞いたら忘れられない「サイモン」は、今月より出荷されるそうです。瀬戸内の恵みを受けて育ったその味を、ぜひ、その舌で確かめてみてください!