農林水産省が公式Xにて公開した謎の赤い球体。いったい何だと思いますか?

艶々テカテカな赤い球体、きれいですよね。この画像だけではサイズ感も不明からか、「?? なんやこれ?」「激おこトマト(額右上にイナズマ柄)」「これ(赤すぐり)でしょうか?」「めちゃデカ鬼灯?」「トナカイの鼻!!!」「けん玉ちゃうん?」といった声が。植物? 食べ物? それともけん玉?笑

それでは、ヒントです!

今が旬の食べ物です。何でしょう。

※トマトではないです。

(@MAFF_JAPANより引用)

食べ物だけど、トマトじゃない! というヒントが出たところで、みなさんの回答を見てみると、「金柑(キンカン)?」「大つぶさくらんぼ? みずみずしい」「…味噌付け卵黄ぅ…」「イクラ」「あんこ玉」とさまざまな回答が。また、トマトじゃないのに「全然分からない…トマトにしか見えないw」という声も寄せられていました。

そして、最も多かったのが「柿かな。いい感じに熟してる感じ」「甲子柿かな?」という回答。さて、この中に正解はあるのでしょうか?? 正解はこちらです!!

正解は #GI産品 「甲子柿(かっしがき)」

岩手県釜石市の、渋柿を燻して甘くする珍しい製法の柿です。 やわらかくとろける食感と芳醇な甘さが魅力です!

(@MAFF_JAPANより引用)

正解は、岩手県釜石市の特産「甲子柿(かっしがき)」でした。東北出身の筆者ですが、渋柿を燻すことで甘くするって、初めて聞きました。伝統製法とのことですが、これを考えた昔の人ってすごいですね。

中はねっとり艶々で、見るからに美味しそう。食感はゼリーのようなのだとか。手で割れるほど柔らかいんです!!

正解を知ると、「渋柿を…燻す?!めちゃ食べてみたい!!」「トロトロですごく美味しそう」「甘そう〜!でねっとりうまそー!」「凄くキレイ! 手土産にしたいな」などなど、驚きと感動の声が続々と。執筆時点までに1.9万ものいいねを獲得しています。

ぜひ一度、現地で味わってみたいものですね。