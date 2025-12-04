ファミリーマートは12月9日より、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「マイメロディ」とコラボレーションしたパン2種を、沖縄県を除く全国の「ファミリーマート」にて発売する。

同コラボでは、ポムポムプリンとコラボレーションした「ポムポムプリン クリームパン(プリン味)」と、マイメロディとコラボレーションした「マイメロディ コッペパン(いちごミルク味)」の2種が登場。

「ポムポムプリン クリームパン(プリン味)」は、プリン風味のカスタードクリームとプリン風味ホイップの、くちどけの異なる2種類のクリームを、ポムポムプリンをイメージした黄色のしっとりもちもちとした生地で包んだクリームパン。パッケージには、プリンを食べるポムポムプリンとお友だちの“マフィン”がデザインされている。

「マイメロディ コッペパン(いちごミルク味)」は、マイメロディをイメージしたピンク色のしっとりもちもちとしたコッペパン生地に、いちご果肉入りミルクホイップをサンド。パッケージには、いちごを持ったマイメロディとお友だちの“フラットくん” がデザインされている。

価格はいずれも168円。12月9日より、沖縄県を除く全国の「ファミリーマート」に登場する。