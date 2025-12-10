サンリオとテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を運営するサンリオエンターテイメントは12月8日、ハーモニーランドのリゾート化に向けた基本構想を発表した。

ハーモニーランドは1991年に誕生し、来年35周年を迎える。大分の豊かな自然の中で楽しめる屋外型テーマパークとして、長年にわたり多くの人々に愛されてきた。2024年12月には、大分県と「将来的なエンタメリゾート化」を含む包括連携協定を締結。以降、「大分ハローキティ空港」愛称化や、ハーモニーライナー(大分空港・杵築駅・ハーモニーランドの直通ラッピングバス)など、相互の連携により、さまざまな観光促進・地域活性化施策を進めてきた。

今回、ハーモニーランドのリゾート化に関する基本構想を発表し、本格始動する。大分の自然、温泉、食文化、地域のもてなしとサンリオならではのエンターテイメントを融合し、訪れる人々がくつろぎと感動を分かち合えるような"世界でいちばんやさしい場所"を目指した新しいリゾート体験の創出を掲げている。

構想発表にあたって行われた立地表明式にて、大分県佐藤樹一郎知事は、「みんななかよく楽しめるエンタメリゾートを作るということで我々も大変ワクワクしております。インフラの整備など連携しながらサポートを進めていきたいと思っております。」とコメント。

日出町安部徹也町長は、「ハーモニーランドは来年35周年、このリゾート化構想が日出町に新たなにぎわいと活力をもたらすことを大いに期待しております。また、来年からはSDGs未来都市として、誰もおいていかないまちづくりを一緒に目指していければと思います。」と述べた。

また、サンリオエンターテイメント代表取締役社長の小巻亜矢氏は、「このような機会をいただけたことに心より感謝申し上げます。"世界でいちばんやさしい場所"を目指し、『天空』をキーワードに地域のみなさまはもちろん国内外問わず世界中の方々のご意見を伺いながら、誰もが楽しめるようなリゾートを目指してまいります。」と意気込みを語った。

みんなでつくるリゾートへ

本計画では、完成した施設を一方的に提供するのではなく、構想段階からファンや地元の人々と共に考え、エンターテイメントを形にしていくプロセスそのものを大切にする"共創型"の開発を行う。

国内外問わず誰もが参加できるコミュニティを「ハーモニーランド未来共創室(仮名)」として立ち上げ、リゾート内の施設や装飾デザイン、グッズ、メニュー、移動手段などの開発を共に進めていく。訪れる人々を「お客様」ではなく、同じ未来を生きる「住民」として迎え、同社ならではの楽しくてやさしいKawaiiリゾートを共創することを目指す。

誰の笑顔も諦めない、"世界でいちばんやさしい場所"に

リゾート化計画を進めるにあたり、創業以来の企業理念である「みんななかよく」のもと、誰もが笑顔で過ごせることにこだわる姿勢を示している。具体的には、ユニバーサルな設計、インクルーシブな楽しみ方、あたたかいサービスで、年代、性別、身体の特徴などにかかわらず誰もが楽しめる場にしていく。その結果、"世界でいちばんやさしい場所"になることを目指す。

ハーモニーランド

「天空のパーク」構想を発表

ハーモニーランドの雄大な地形を活かした「天空のパーク」構想が発表された。空へとひらける"天空"のイメージをはじめ、雨や暑さを気にせず一年中快適に過ごせる大屋根の整備、ロープウェーや電動モビリティなど移動のしやすさを高める仕組み、新規施設やアトラクションのリニューアルなど、さまざまな要素が検討されている。

また、隣接するエリアに新たなホテルの建設も視野に入れており、リゾートの核となる存在として検討を進めている。 これらのアイデアを基に、未来のリゾートの姿を具現化していく。実現に向けた詳細情報は今後随時更新していくとしている。

導線エリア

ハーモニーランドのそばに、サンリオの想いを込めたホテルをつくる構想が進んでいる。これまで長期滞在が難しかったエリアに、新たな滞在拠点が生まれることで、よりゆっくりと、心ゆくまでリゾートを満喫できる環境を整えていく。