エルティーアールは12月12日より、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンを、「ちいかわベーカリー」にて期間限定で発売する。

街中がクリスマスムードに包まれる季節に「ちいかわベーカリー」(東京都渋谷区)に登場するのは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が、雪のかかったサンタ帽をかぶったクリスマス限定仕様のパン。

「ちいかわパン(サンタ)」はきのこシチューがつまった惣菜パン、「ハチワレパン(サンタ)」はいちごミルク、「うさぎパン(サンタ)」はチーズクリームがつまっており、価格はいずれも650円。

また、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアートも用意されており、「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供される。

ラインアップは、「ホットコーヒー」「ホットティー」(ともに590円)、「ホットカフェラテ」(690円)、「ホット抹茶ラテ」(720円)。そのほか、12月28日までの期間限定で「ホットチョコレート」「クラムチャウダー」(ともに790円)も楽しむことができる。

さらに、可愛い瓶に入った「ジャム(ちいかわのいちごバター)」「ジャム(ハチワレのブルーベリーバター)」「ジャム(うさぎのさつまいもバター)」や、おしゃれなデザインの紅茶缶なども、クリスマスシーズンのティータイムにぴったりなアイテムも用意されている。

なお、ドリンク購入特典として、「オリジナルクリスマスコースター」が1品につき1枚(全3種ランダム)付属。さらに、3,300円購入するごとに「オーナメント風ステッカー」(全3種)がランダムで1枚もらえるキャンペーンも開催されている。開催期間は11月28日～12月28日。

(C)nagano