どんなものとコラボしても絶対ほっこり可愛くなっちゃう「ちいかわ」が、今度はお寿司になっちゃいました!

#ちいかわ より

ちいかわ寿司 フィギュアキーホルダーが登場!

お品書きプレートも付いてくる✨

小さなお寿司になったちいかわたちです🍣🥢

全6種 1回400円

(@parade_prizeより引用)

こちらは、ちいかわたちが小さなお寿司に扮した「ちいかわ寿司 フィギュアキーホルダー」です。自らをシャリに見立て、お寿司のネタを背負ったり包まれたり。どの子もとっても可愛くて、とっても美味しそうです。

ラインアップは、「中トロ ちいかわ」「たまご ハチワレ」「いくら うさぎ」「えび シーサー」「いなり くりまんじゅう」「ネギトロ モモンガ」の全6種。ボールチェーンには、お品書きプレートも付いています。

SNSでは、「わぁ、これは可愛すぎる!」「たまごとネギトロ欲しい!」「いなりパイセンは可愛すぎる」「これは全種揃ったほうが激カワになるやつ」「いくらいくらいくらいくら頼みます!!!」「コンプしたい!」と話題に。可愛すぎて、全部揃えて並べたくなっちゃいますよね。

サイズは約H35mm。1回400円です。気になる方は、チェックしてみてくださいね。