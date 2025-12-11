一見地味な「草むしり」ですが、ちいかわの世界では重要な資格制度。5級からスタートする「草むしり検定」では、これまで、ハチワレが「4級」、うさぎが「3級」を取得。ちいかわだけ無資格状態となっていたのですが、今年の夏、ちいかわがついに「5級」に合格!! うさぎはなんと「2級」に昇級しました!

これを祝してサンスター文具から、「ちいかわ 5級」と「うさぎ 2級」の草むしり検定証カードホルダーが登場します!!

＼新商品/

.

サンスター文具から

ちいかわの草むしり検定証カードホルダーの

「ちいかわ 5級」と「うさぎ 2級」柄がついに登場✨

.

12月中旬より順次

ちいかわらんど、ちいかわマーケット、

ほか全国の書店・文具店、Amazonなど通販サイトにて発売🙌

※一部お取り扱いのない場合あり

(@chiikawa_kouhouより引用)

ちいかわの「草むしり検定5級」合格は、なんと5年越しの悲願。先に合格していたハチワレやうさぎに特訓してもらいながら、よく、諦めずに頑張りました!

その努力の証でもある検定証を入れる専用カードホルダーが登場。このニュースに、「ちいかわ、うさぎおめでとう」「ちいかわの5級、、、よかったねえ(泣泣泣」「ちい、やったな、やったんだな」とお祝いメッセージが続々と。

また、「合格の実感ない顔好きすぎる買う」「うさぎ2級のドヤ顔ｶｯｺｲｲ笑」「うさぎの3級使ってるから新調せねば」「マイナンバーカード入れにしたい」「社員証これに入れて出勤したい笑」と、ちいかわファンから歓喜の声も多数寄せられ、執筆時点までに1.9万いいねを獲得しています。

サイズは約W105×H77×D4mmで、価格は1,760円。学生証や社員証を入れて出掛ければ、しんどい時でも頑張れるかもしれませんね。みなさんは、何を入れますか?

(C)nagano