バンダイは12月2日より、「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」の3商品を、全国のセブン-イレブン店舗にて販売する。

食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver./ハチワレ パジャマver./うさぎ パジャマver.

「食べマス」とは、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、「食べマスあそーと」は、2種類の和菓子がセットになっている。今回は、もち菓子でできたちいかわ・ハチワレ・うさぎと、練り切りでできた星を組み合わせたセットを発売。2024年に好評だったパジャマを着たデザインで再び登場する。

「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」

ちいかわ・ハチワレ・うさぎの表情はそれぞれ5種類、星の表情は2種類。中身は、ちいかわはいちご餡でセットの星はこしあん、ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん、うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡となっている。

「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」

「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」

価格は398円。12月2日より、一部店舗を除く全国のセブン-イレブン店舗のチルドスイーツコーナーに登場する。なお、数量限定につき無くなり次第販売終了となる。

(C)nagano / chiikawa committee