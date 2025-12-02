BANDAI SPIRITSは12月6日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」を、ローソン、書店、一番くじONLINE等にて順次発売する。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」

今回の一番くじは、大人気定番すごろく型ゲーム『桃太郎電鉄』シリーズ(コナミデジタルエンタテインメント)の一番くじ。貯金箱やマグカップ、ぬいぐるみなど、『桃太郎電鉄』シリーズの魅力がつまったバラエティ豊かな全7等級27種+ラストワン賞のアイテムが登場する。

発売日は12月6日。順次、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで発売される。1回750円。

【A賞】目指せ億万長者! 貯金箱

プレーヤーの汽車を再現した貯金箱。上にはかわいいボンビーが乗っている。サイズは約14.5cmで、500円玉硬貨100枚まで貯金することができる。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」目指せ億万長者! 貯金箱

【B賞】悪夢のキングボンビーブランケット

キングボンビーが迫力満点の大きなブランケットで登場。サイズは約100cm。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」悪夢のキングボンビーブランケット

【C賞】ナイスカード駅ラグマット

ゲーム内で止まるとナイスなカードがもらえるナイスカード駅がラグマットとなって登場。サイズは約40cm。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」ナイスカード駅ラグマット

【D賞】名産集合! ご当地マグカップ

日本全国の名産怪獣、歴史ヒーロー、特産品が盛りだくさんのご当地マグカップ。4種ランダムとなっており、すべて当たれば日本全国のデザインが揃う。サイズは約9cm。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」名産集合! ご当地マグカップ

【E賞】みんなで対戦 アクリルアソート(選べる全7種)

【F賞】あつめて ラバーコレクション(選べる全7種)

【G賞】そろえて決算 ステーショナリー(選べる全6種)

【ラストワン賞】うんちがぷよよんぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、ゲーム内で対戦相手の通り道を塞ぐことができるうんちが、全長約34cmのぬいぐるみになって登場。

「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道!」うんちがぷよよんぬいぐるみ

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「目指せ億万長者! 貯金箱」が用意されている。キャンペーン期間は2026年3月末日までとなっており、当選数は30個。

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment