BANDAI SPIRITSは11月28日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」を、セブン‐イレブンおよびイトーヨーカドー店舗等にて順次発売する。

「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」

今回の一番くじでは、任天堂「スーパーマリオ」のキャラクターをデザインした、しゃべるぬいぐるみやブランケット、グラス、巾着など、毎日がワクワク楽しくなる全7等級24種+ラストワン賞のアイテムがラインアップされている。

1回750円。11月28日より、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどに登場する。

【A賞】マリオのおしゃべりぬいぐるみ withスーパースター

マリオのお腹を押すと、『Mamma mia!』『Here we go!』など、おなじみのセリフ5種類をランダムにしゃべるぬいぐるみ。マリオが無敵になるあの音楽も収録されている。サイズは約32cm。

「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」マリオのおしゃべりぬいぐるみ withスーパースター

【B賞】キノピオのティッシュケース

キノピオがちょこんと座った姿が可愛いティッシュケース。サイズは約24cm。

「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」キノピオのティッシュケース

【C賞】収納ポケット付きブランケット

土管を模した収納ポケットからマリオ&フレンズが飛び出すデザインがかわいいブランケット。サイズは約90cm。

「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」収納ポケット付きブランケット

【D賞】グラスコレクション… (全4種) 約8cm

【E賞】巾着/タオルコレクション… (全6種) 巾着約21cm/ハンドタオル約23cm

【F賞】アイテム小皿コレクション… (全5種) 約8cm

【G賞】ジッパーバッグコレクション… (全6種) 約15～18cm

【ラストワン賞】ヨッシーのぬいぐるみ withヨッシーのタマゴ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、ヨッシーのタマゴを抱えてお座りした姿がとても可愛いヨッシーのぬいぐるみが登場。全長約29cm。

「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」ヨッシーのぬいぐるみ withヨッシーのタマゴ

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「マリオのおしゃべりぬいぐるみ」とラストワン賞の「チェンソーマン&ビーム フィギュア MEGAIMPACT」のセットが用意されている。キャンペーン期間は2026年2月末日までとなっており、当選数は50個。

