BANDAI SPIRITSは12月16日より、ハズレなしのキャラクターくじ『一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER』をローソンにて発売する。

今回の一番くじでは、「Mrs. GREEN APPLE」のメジャーデビュー10周年を記念し、メンバー3人のぬいぐるみマスコットや、アニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめるタペストリー、グリーンカラーがかわいいストールなど、Mrs. GREEN APPLEの魅力たっぷりな全8等級34種+ラストワン賞がラインアップされている。1回750円。

【A賞】ぬいぐるみマスコット

メンバー3人がそれぞれ、一番くじオリジナルブランド「PUNY BEANS」デザインのぬいぐるみマスコットに。サイズは約13cmとなっており、選ぶことはできない。

【B賞】キャンバス地タペストリー

アニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめる、キャンバス地の風合いのタペストリー。A2サイズ。

【C賞】ストール

肩から羽織っても、ひざ掛けにも、首にざっくり巻いてマフラーにもなるストール。サイズは約160cm。

【D賞】とってもミセスなマグカップ

素敵なデザインの『取っ手』がついた、Mrs. GREEN APPLEをとっても味わえるマグカップ。サイズは約8cm。

【E賞】シャカシャカアクリルチャーム

中でパーツがシャカシャカと動く姿がかわいらしいアクリルチャーム。全9種ランダム。サイズは約6cm。

【F賞】メタルチャーム

ジャケット写真が4種、メンバーが3種デザインされた全7種のメタルチャーム。全7種ランダム。サイズは約5cm。

【G賞】ジャガードタオル

Mrs. GREEN APPLEの楽曲やメンバーをデフォルメしてデザインしたジャガードタオル。選べる全6種。サイズは約23cm。

【H賞】ステーショナリーコレクション

組み立てるとデザインが楽しめる〈立体メモ〉2種、あの楽曲をイメージした〈レターセット〉1種、A4サイズのマジッククリアファイルとステッカーシートのセットの〈クリアファイル&ステッカーシート〉3種の全6種類。デザインは選べない。

【ラストワン賞】ドームライト

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、Mrs. GREEN APPLEをイメージした木とりんごの果実、ロゴマークがデザインされた、ラメ入りのキラキラしたドームライト。サイズは約14cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の豪華全種セット「ぬいぐるみマスコット3種セット」が用意されている。キャンペーン期間は2026年3月末日までとなっており、当選数は1,000個。

