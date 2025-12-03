BANDAI SPIRITSは12月16日より、ハズレなしのキャラクターくじ『一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER』をローソンにて発売する。
今回の一番くじでは、「Mrs. GREEN APPLE」のメジャーデビュー10周年を記念し、メンバー3人のぬいぐるみマスコットや、アニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめるタペストリー、グリーンカラーがかわいいストールなど、Mrs. GREEN APPLEの魅力たっぷりな全8等級34種+ラストワン賞がラインアップされている。1回750円。
【A賞】ぬいぐるみマスコット
メンバー3人がそれぞれ、一番くじオリジナルブランド「PUNY BEANS」デザインのぬいぐるみマスコットに。サイズは約13cmとなっており、選ぶことはできない。
【B賞】キャンバス地タペストリー
アニバーサリーベストアルバムのコンセプトフォトを楽しめる、キャンバス地の風合いのタペストリー。A2サイズ。
【C賞】ストール
肩から羽織っても、ひざ掛けにも、首にざっくり巻いてマフラーにもなるストール。サイズは約160cm。
【D賞】とってもミセスなマグカップ
素敵なデザインの『取っ手』がついた、Mrs. GREEN APPLEをとっても味わえるマグカップ。サイズは約8cm。
【E賞】シャカシャカアクリルチャーム
中でパーツがシャカシャカと動く姿がかわいらしいアクリルチャーム。全9種ランダム。サイズは約6cm。
【F賞】メタルチャーム
ジャケット写真が4種、メンバーが3種デザインされた全7種のメタルチャーム。全7種ランダム。サイズは約5cm。
【G賞】ジャガードタオル
Mrs. GREEN APPLEの楽曲やメンバーをデフォルメしてデザインしたジャガードタオル。選べる全6種。サイズは約23cm。
【H賞】ステーショナリーコレクション
組み立てるとデザインが楽しめる〈立体メモ〉2種、あの楽曲をイメージした〈レターセット〉1種、A4サイズのマジッククリアファイルとステッカーシートのセットの〈クリアファイル&ステッカーシート〉3種の全6種類。デザインは選べない。
【ラストワン賞】ドームライト
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、Mrs. GREEN APPLEをイメージした木とりんごの果実、ロゴマークがデザインされた、ラメ入りのキラキラしたドームライト。サイズは約14cm。
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞の豪華全種セット「ぬいぐるみマスコット3種セット」が用意されている。キャンペーン期間は2026年3月末日までとなっており、当選数は1,000個。
(C) 2025 Universal Music LLC