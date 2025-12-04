バンダイスピリッツは、一番くじシリーズより「一番くじ 歌川一門」の発売を発表した。2026年4月中旬発売予定。メーカー希望小売価格は1回800円。

「一番くじ 歌川一門」では、歌川一門の数々の名作を商品化。「一番くじ(BANDAI SPIRITS)」公式X(@ichibanKUJI)にポストされた初報では、浮世絵師・歌川国芳によって描かれた「相馬の古内裏」より、巨大な骸骨のアイテムが紹介されている。

Xでは、この投稿に対して「“歴史×アート”好きにはたまらない!!」「相馬の古内裏が一番くじか…これは絶対に当てに行くしかないな」「国芳が多めになりそう 猫は絶対あるね 広重もあるかな?」とすでにファンから多くの期待が寄せられている。