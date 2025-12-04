アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND(ケンエレスタンド)より、全国13の直営店舗でしか手に入らない新製品として、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによるカプセルトイ『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』を、2026年3月に発売する。それに先駆け、予約を開始した。

『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』は、2025年11月に発売した『むにゅポーチ ウィンターセレクション』に続き、ぬいぐるみ作家・むにゅさんが “チューリップ”や“カニ”、“ビール”など春夏を連想させる季節感あふれる世界観を、小さなカプセルにぎゅっと詰め込んだ全5種類の直営店舗限定のカプセルトイ製品となっている。

手触り抜群なふわもこ素材に、ワイヤーリングで好きなところにつけてお出かけのおともや、バッグにつけてゆらゆら揺れる姿を楽しめるアイテム。

KENELE STAND各店では、今後もアーティストとのコラボレーションや直営店舗限定アイテムを展開し、来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界を届けていく。

『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』は全5種(プクビア、アイスプクリーム、チューリップク、チョキちゃん、プクプクぼうず)。2026年3月中に発売。

販売価格は、カプセルトイ1個500円。販売場所は、KENELE STAND全国12の直営店舗、ケンエレファント公式オンラインストア「KENELE STORE」、ケンエレラグーン(ケンエレスタンドのPOP UPイベント)。

企画制作・発売元は、ケンエレファント。展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がある。実際の製品とは仕様が異なる場合がある。