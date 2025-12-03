猫がよく見せる“香箱座り”。前足を胸の下にしまい込み、まるで箱のように座る姿を指す単語です。そんな別名“おててないない”のポーズでくつろいでいたのはなんと……ワンちゃん!?

家に猫はいないはずなんだけど、、

どこで習ったの? (@sakura39mameより引用)

ポストの主は「さくら@キツネ顔の豆柴(@sakura39mame)」さん。

「家に猫はいないはずなんだけど、、どこで習ったの?」と驚きの声と共に投稿したのは、愛犬・豆柴さくらちゃん(4歳・女の子)の写真。まん丸の目がとってもキュートですが、よく見てみるとただの“伏せ”ではなく、見事な香箱座りをしているではありませんか!!

ワンちゃんではあまり見かけない座り方ですが、さくらちゃんはとってもお上手。完璧な“おててないない”ポーズを実践しています。「本当にどこで覚えたの……!?」とつい聞きたくなるほどの完成度ですよね!

この投稿は大きな反響を呼び、6万件のいいねを獲得(12月2日時点)。「見事なお手手ないないですね。あるとしたら、野良猫さんから学んだとしか考えられないですね」「前世が、猫だったりしてｗ」「かわいずきやろー」「芝猫だった」「独学? 凄い」「お手々ないない可愛い! うちの子もたまーにこれやります!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めたさくらちゃんの香箱座り。さらに詳しいお話を投稿主さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードをお聞かせいただけますか?

こちらの写真は今年の6月頃に兄が撮ったものになります。本人はあまり覚えてないそうですが、「さくらの様子をふと見ると香箱座りをしていて、『珍しい!』と思って撮ったと思う」とのことです。

投稿が最近になったわけとしては、私と兄のさくら専用共有フォルダを最近見返してる時に見つけ、「可愛い!」と思ったのでフォロワーさんに共有しようと投稿しました。

── 普段の様子や性格、可愛らしいなと思うところなどお聞かせいただけますか?

普段は気分屋な甘えん坊、びびり、頑固、外では猫被り……など、人間味のある性格をしています。 可愛いと思う瞬間は色々ありますが、特にいつも全力でお出迎えしてくれるところです。5分程度しか離れてない時でも全力でお出迎えしてくれるのでたまらなく愛おしいです。

いつも全力でお出迎えをしてくれるというさくらちゃん。普段のニコニコ笑顔にも、ますます心をつかまれてしまいますね♪