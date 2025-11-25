「西洋菓子舗 不二家」の福袋が今年も登場。2026年は不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」が発売75周年を迎えることを記念し、2026年限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」が入った商品を展開する。

「『西洋菓子舗 不二家 銀座三越店』限定福袋」(5,500円)は、オーバーオールと台座にミルキーフラワーをあしらった「ミルキー」発売75周年限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形(ミルキーフラワー×ネイビー)」、「ショートケーキバー(5個入)」、「ペコちゃんコットン巾着」、「ペコちゃんてぬぐい(市松)」、「ミルキー缶(レトロペコポコデザイン)」、「ペコちゃんメッセージカード」が入っている。

なお、12月1日10:00～26日10:00の期間、三越伊勢丹オンラインストアのみで予約を受け付けている(1人2点まで)。受け取りは配送のみで、2026年1月16日以降順次発送、1月下旬に到着を予定している。なお、受け取り時の日付指定は不可。三越伊勢丹オンラインストアでの商品の案内開始は、11月26日10:00を予定している。

「『西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店・丸井今井札幌本店・名古屋栄三越店・福岡三越店』限定福袋」(3,850円)は、「ミニレトロペコちゃん人形(ミルキーフラワー×ネイビー)」、「プレミアムミルキーバターサンド(5個入)」、「オリジナルランチトート(スマイルマーク)」、「復刻 手提げミルキー」、「ペコちゃんメッセージカード」の詰め合わせ。

同商品は、「銀座三越店」では販売しておらず、西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店・西洋菓子舗 不二家 丸井今井札幌本店・西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店・西洋菓子舗 不二家 福岡三越店・ジェイアール京都伊勢丹オンラインストアにて販売。各店舗の販売方法の詳細は以下の通り。

西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店では、予約は受け付けておらず、店頭販売のみ(1人1点まで)。2026年1月3日10:00より販売開始する。

西洋菓子舗 不二家 丸井今井札幌本店では、予約は受け付けておらず、店頭販売のみ(個数制限なし)。2026年1月2日10:00より販売開始する。

西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店では、2025年12月26日10:00～31日閉店まで店頭のみで予約を受け付けている(1人5点まで)。受け取りは店頭のみで、2026年1月2日、1月3日営業時間内となる。なお、予約で完売しなかった場合は、2026年1月2日以降店頭にて販売する。

西洋菓子舗 不二家 福岡三越店では、2025年12月26日10:00～31日閉店まで店頭のみで予約を受け付けている(個数制限なし)。受け取りは店頭のみで、2026年1月2日開店～12日20:00の期間内。なお、予約で完売しなかった場合は、2026年1月2日以降店頭にて販売する。

ジェイアール京都伊勢丹では、2025年12月2日10:00～25日10:00までの期間、ジェイアール京都伊勢丹オンラインストアのみで予約を受け付けている(個数制限なし)。12月3日10:00まではエムアイカード会員のみ先行で受け付けている。受け取りは配送のみで、2026年1月10日～15日の間に到着する。なお、受け取り時の日付指定は不可。ジェイアール京都伊勢丹オンラインストアへの表示は、11月28日10:00以降を予定している。

各店ともに、予約上限に達し次第受付を終了する。