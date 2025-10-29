通信カラオケ・JOYSOUNDでは、7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのデビュー4周年を記念したBEST ALBUM 『BE:ST』のリリースを記念し、LIVE映像カラオケを配信するほか、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを29日から開催する。

LIVE映像は、BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定で行われた、「No.1ライブ曲」を選ぶ《BE:ST LIVE投票》で選ばれたトップ3が対象。「Slogan (DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“)」「Grateful Pain (BMSG FES'22)」「Gifted. (LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”)」の3曲となり、アーティスト本人の歌声入りでのカラオケ配信となる。

さらに、BEST ALBUM『BE:ST』の収録曲「I Want You Back」などの新曲もミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として配信中。そのほかの楽曲の公式ミュージックビデオも視聴可能で、「空」「Secret Garden」など、BE:FIRSTのミュージックビデオが多数配信されている。

また、BE:FIRST×JOYSOUNDのコラボキャンペーンとして、『BE:ST』収録曲を歌うと「BE:FIRST×JOYSOUND オリジナルアクリルキーホルダー」が抽選で総勢30人に当たるキャンペーンも。入手方法は、カラオケ店でアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使用し、課題曲を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジするのと同時に表示されたWチャンスの応募フォームに必要事項を記入して完了となる。これにより、オリジナル待ち受け画像はもれなくプレゼント。これはスマートフォンで本格的な採点ができるカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」で、自宅からでも参加可能だ。

そして、「“カラオケで1曲目に歌いたい”BE:FIRSTの楽曲」を調査するアンケートも登場。BE:FIRSTの楽曲の中から、“カラオケで1曲目に歌いたい”を募集しており、選曲理由やエピソードも、あわせて提示。集計結果は後日、特設ページで発表されるほか、BE:FIRSTのメンバーがカラオケで1曲目に歌いたい曲を教えてくれる企画も進行中だ。

なお、11月28日までの期間中、JOYSOUNDのカラオケルームで流れるJOYTV内の特集「PUSH!」では、メンバーたちの撮りおろしコメント映像が見られる。また、Apple MusicではBE:FIRSTのカラオケランキングトップ20をプレイリストとして公開している。

対応機種は、LIVE映像カラオケ／本人映像カラオケはJOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXで、ブロードバンドによる開局を行っている店舗のみ。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合もあるので事前に確認も必要だ。

BE:FIRST×JOYSOUNDコラボキャンペーンの対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。カラオケ店舗からの場合は、1曲につき1日1回応募できる。Wチャンスへの応募は、1人につき1回のみ有効。「分析採点JOYSOUND」での自宅からの参加は、まずX(旧Twitter)のJOYSOUND公式アカウント(@JOYSOUND_PR)をフォロー。課題曲を採点モードで歌唱し、採点結果画面にある「シェア」もしくは「この画面をシェアする」をタップし、Xにハッシュタグ「#BEFIRST」「#分析採点JOYSOUND」をつけて投稿すれば完了となる。