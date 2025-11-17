星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は2025年12月1日～25日の期間、クリスマスステイを提供する。

「デリバリーサンタ」付きの宿泊プランが新登場

サンタクロースが部屋にやってきてプレゼントを渡す「デリバリーサンタ」付きの宿泊プランが新登場。事前に預かったプレゼントをサンタクロースが部屋に届けるプログラムとなる。プレゼントを受け取る子どもの笑顔を写真に残すことで、旅先での特別なクリスマスを過ごせる。

期間は2025年12月1日～12月25日、料金は1泊2日で1名24,000円～(4名1室利用時、大人1名あたり 税・サービス料込)となる。料金には宿泊、デリバリーサンタ、プール滞在中フリーパスが含まれる。定員は1日6部屋(1部屋大人2名まで)。公式サイトにて3日前までの予約が必要となる。

リゾナーレキッズスタジオでクリスマススイーツ作り

2025年12月1日～12月25日の期間、リゾナーレキッズスタジオでクリスマス期間限定の「スイーツ作り体験」(2,000円)ができる。期間限定のクリスマスカラーの衣装を身に着け、シュークリームをツリーのように組み合わせたシュークリームツリーを作る。いちごやクリスマスらしいパーツを自由に飾り付ければ、オリジナルのシュークリームツリーが完成。家族全員で味わうことができる。

家族で作るオリジナルのクリスマスリース作り

八ヶ岳アクティビティセンターでは、2025年12月1日～12月25日(不定休)まで「クリスマスリース作り」を開催する。クリスマスらしい柊の葉や松ぼっくり、リボンなど、クリスマスをモチーフにしたパーツを自由に組み合わせ、世界に1つのリースを製作するアクティビティ。家族で作ったオリジナルのクリスマスリースは、旅の思い出として持ち帰ることがききる。料金は2,500円～(大きさによって異なる)。