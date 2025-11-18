星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は、2025年12月26日～2026年3月14日の期間、アグリツーリズモリゾートで"農家の知恵"を体験し、子どもの五感を刺激する「那須高原の冬旅」を提案する。

農家の知恵を体験する「ファーマーズレッスン」

気温が低く、作物の生育が難しい那須高原の冬では、米ぬかの発酵を利用した踏み込み温床の上で野菜の苗を育てている。踏み込み温床とは、落ち葉の上に米ぬかと水を撒き、上から足で踏み込む一連の動作を繰り返し行うことで発酵が進み、温かい苗用のベッドを作る農法。ファーマーズレッスンは、その日に必要な農作業を体験できるアクティビティであり、踏み込み温床を作る作業や、温床の上で育てる野菜の種まきなどを体験することができる。場所は農園「アグリガーデン」、参加費は無料となっている(長靴と軍手の無料貸し出し有り)。

冬の農家の手仕事「玄米カイロづくり」

玄米を使用した繰り返し使えるカイロづくり

繰り返し使えるカイロを玄米で作る、冬季限定のアクティビティ「玄米カイロづくり」をグリーンハウスで開催する。参加費は無料。施設内にある田んぼで収穫したお米の中から、虫に食べられてしまい、食用として使用できない玄米などを再利用。カイロの中には玄米の他に、カモミールやラベンダーなどのハーブを入れることで、爽やかに香るオリジナルの玄米カイロに仕上がる。電子レンジで温めると何度でも繰り返し使用できる玄米カイロと共に、冬の滞在を楽しめる。

パティシエ気分でケーキづくり

Books&Cafe「POKO POKO(ポコポコ)」では、パティシエ気分でケーキづくりを体験できるリゾナーレキッズスタジオを開催する。作るケーキは、冬に旬を迎えるいちごと練乳を加えた濃厚なホイップを合わせた、いちごケーキ。オリジナルのコックコートに着替えた子どもが、スタッフのレクチャーを受けながら1人でケーキ作りに挑戦。最後の仕上げに雪に例えた粉糖をケーキの上に降り積もらせることで、より冬らしいケーキに仕上がる。料金は1名1,500円。4歳～10歳が対象となる。

雪景色を眺めながら、じっくり身体を温める露天風呂

雪景色を楽しめる露天風呂

施設内にある大浴場は、那須連山の1つ茶臼岳がもたらす那須温泉。森を間近に望む露天風呂と、柔らかな色あいが建物と調和した石造りのモダンな内湯を用意。露天風呂では雪景色を眺めながらゆっくりと身体を温めることができる。入浴後は湯上りラウンジにて、いちごの甘酸っぱさが際立つ爽やかなビネガードリンクと共に、癒やされるひとときを過ごせる。