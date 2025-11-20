星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は、「山岳のヴァカンツァが叶う街」で過ごす、冬のファミリーステイを提供する。

同リゾートでは、手ぶらで叶う子どものスキーデビューや、身体の中から温まるホットドリンク、熱々の鉄鍋で仕上げる豪快なグリル料理など、イタリアの山岳都市をイメージした空間で街に暮らすような休日を楽しめる。スノーアクティビティの後は、イルミネーションが煌めく露天風呂や全天候型の屋内プールで楽しむなど、スノーリゾートを思い思いに過ごすことができる。

手ぶらで叶うスキーデビュー

ホテル内の「雪ッズスノーパーク」での無料レッスンをはじめ、スキーアイテムのレンタルやスキー場までの無料送迎バスを用意しているので、手軽に子どものスキーデビューが叶う。提携する富士見高原スキー場には、ソリ滑りや雪遊びができるパークもあり、雪遊びからゲレンデデビューまで豊富なスノーアクティビティを備えている。なお、雪ッズの実施期間は2025年12月15日～2026年3月19日までとなる(気象状況により変更の場合あり)。

街で身体の中から温まる、ホットワインとドリンク

寒い冬でも身体の中から温まるドリンク

ピーマン通りでは2026年1月27日～3月6日までの期間、寒い冬でも身体の中から温まるドリンク(600円～)を販売する。スパイスを選んで作るホットワインや、ノンアルコールのホットチョコレートもあるので、ファミリーで温かいドリンクを片手に、冬の滞在を楽しめる。

豪快なグリル料理と豊富なビュッフェ

ビュッフェ&グリルレストラン「YYgrill」では、熱々の鉄鍋で仕上げる豪快なグリル料理を提供する。ビュッフェの料理はワインに合うものから子ども向けの料理まで幅広く揃えており、ファミリー全員が好きなものを好きなだけ味わえる充実のラインナップとなっている。料金は、大人6,200円、子ども(7～11歳)4,340円、子ども(4歳～6歳)3,100円、3歳以下は無料(全て税・サービス料込)となっている。

八ヶ岳の森に煌めく「ウィンターナイトバス」

2025年12月1日～2026年3月19日までの期間、森に抱かれた温浴施設「もくもく湯」の露天エリアでイルミネーションを実施する。満天の星やイルミネーションと共に、特別なナイトバスタイムを提供する。森の静けさと温かな光が揺らめく空間で、ゆったりと疲れを癒す湯浴みのひとときとなる。

冬でも寒さを気にせず楽しめる全天候型屋内プール

森の中の海をコンセプトにした、季節や天候を気にせず楽しめるプール「il mare」。室内、水温ともに約30℃に保たれており、冬でも快適な空間で楽しめる。波の出るプール、キッズエリア、カフェテリアなどが一体となった開放的な空間となっている。