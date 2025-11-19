星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は2026年1月5日～4月24日の期間、「いちごフルステイ」を開催する。

いちごのスパークリングワインやいちごのおつまみを堪能

いちご農園をイメージした空間がお出迎え

レセプションには、いちごをイメージした赤や緑、白のドライフラワーをメインに装飾を施し、まるでいちご農園にいるかのような空間を演出する。農作業に使うアイテムも散りばめられた装飾の中には、座ることができるイスを設置。装飾の中に入り込み、リゾートホテルに滞在しながら、いちごが溢れた空間で写真撮影が楽しめるのも同イベントならでは。

いちご農園をイメージした空間

ビュッフェレストランで堪能するいちご尽くし

ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では、イベント期間中、夕食のデザートに旬のいちごを好きなだけ食べることができる、いちごデザートコーナーが登場する。 翌日の朝食では、自然な甘さのいちごピューレと地元の牧場から取り寄せた乳脂肪分の高い濃厚な牛乳と合わせて楽しむ「いちごミルク」を提供する。 いちごを朝も夜も堪能することができる。

食後に味わう、いちごのスパークリングといちごのおつまみ

Books&Cafe「POKO POKO」では、夜限定でいちごを使ったスパークリングワインを無料で提供する。また、スパークリングワインに合わせて、フレッシュないちごとボイルハム、地元牧場の「ヌーシャルテ」(バターのようなコクと、ほど良く塩気の効いた味わいが特徴の白カビチーズ)を盛り合わせたいちごの「おつまみプレート」(2,500円)と、いちごを丸ごとチョコレートコーティングしたいちご菓子(1,000円)を販売する。おつまみプレートには、はちみつやバルサミコクリームが添えられており、自分好みの組み合わせを楽しむことができる。

旅の思い出を持ち帰る「ストロベリーフラワーポットづくり」

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、いちごのような見た目の花を使ったストロベリーフラワーポットづくりを楽しめる(1セット3,500円)。フラワーポットのメインとなる花「ストロベリーフィールズ」は実が小さく、鮮やかに咲く見た目がいちごに似ており、まるで箱にいちごを詰めているような、可愛らしい仕上がりになる。