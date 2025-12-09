ローソンは12月16日より、全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で「レトロ ハローキティ」のローソンオリジナルグッズを販売する。

ローソンオリジナル商品

12月16日より、描き起こしのレトロタッチデザインを使用したローソンオリジナルグッズが登場する。商品がなくなり次第終了。なお、北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は12月17日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は12月18日発売。

ポケット付きミニバッグ (全1種)(2,750円)

2枚組アクリルキーホルダー(全2種)(各990円)

カラビナ付きミニポーチ (全2種)(各1,870円)

店内マルチコピー機ローソンプリント

12月16日～2026年2月23日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で「レトロ ハローキティ」のオリジナルステッカーを販売する。

オリジナルステッカー(全4種)

オリジナルステッカーは、L判が各400円、2L判が各600円。好きな絵柄を選ぶことができる。

