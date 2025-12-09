ローソンは12月16日より、全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で「レトロ ハローキティ」のローソンオリジナルグッズを販売する。
ローソンオリジナル商品
12月16日より、描き起こしのレトロタッチデザインを使用したローソンオリジナルグッズが登場する。商品がなくなり次第終了。なお、北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は12月17日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は12月18日発売。
ポケット付きミニバッグ (全1種)(2,750円)
2枚組アクリルキーホルダー(全2種)(各990円)
カラビナ付きミニポーチ (全2種)(各1,870円)
店内マルチコピー機ローソンプリント
12月16日～2026年2月23日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で「レトロ ハローキティ」のオリジナルステッカーを販売する。
オリジナルステッカー(全4種)
オリジナルステッカーは、L判が各400円、2L判が各600円。好きな絵柄を選ぶことができる。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25110401
(C)Lawson, Inc.
※画像は全てイメージです。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。(コピー機商品は除く)
※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。
※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。