ローソンは12月2日、全国50店舗で展開する「MACHI cafe+(マチカフェプラス)」にて、「宇治抹茶スムージー」(500円)を発売した。
同商品は、1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」が厳選した宇治抹茶を使用したドリンク。宇治抹茶は、香り高さやしっかりとした味が特徴とのこと。
練乳と生乳100%使用の牛乳、氷などをくわえ、コクを生かしながらも甘すぎない贅沢な味わいに仕立てている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
「冬のボーナス」2025年の平均額はいくら? 業界別や年齢別、公務員の支給額見通しを解説
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第21回 【漫画】共働き家庭が抱える「見えない壁」とは?「なんで皆そんなに…」
非正規雇用にまつわる実話 第25回 仕事は制限、だけどプライベートは要求? 働いて気付いた派遣現場の違和感
インフルエンザなどの感染症対策にもなる日頃の「飲み物」とは?
やったぜ! リベンジ退職 第7回 ボーナス支給日の後輩の去り際がまぶしくて、後ろ姿に見とれた…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。