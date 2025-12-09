2025年12月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

12月9日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! GODIVAとの豪華コラボスイーツ3品や、人気の絵本とのコラボパンなど、気になる品が多数ラインナップ。

    ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

ローソン、『ダンガンロンパシリーズ』のオリジナルグッズを発売
ローソン、今治市内に「Pontaよろず相談所」5店舗導入 - リモート接客システムで“日常生活のお悩み”が相談可能に
ローソン、「ご褒美グルメフェア」開催中! - いくらや海老を使ったプチ贅沢なグルメ6品が登場
ローソン、ゴディバとコラボした冬のショコラスイーツ3品を発売
【12月9日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【12月9日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
KDDIとローソン、古いニュータウンの再生を狙うテクノロジー活用コンビニを開設
ローソン、「恵方巻」の予約受付スタート - 外国産米使用のリーズナブルな商品から、赤しゃりの豪華恵方巻まで全9品
ローソン、定番カルボナーラにミートソースをプラスした「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」を発売
ローソン創業50周年記念で“苺50個”の豪華ケーキが登場 - 今年のクリスマスケーキ、おせちの特徴は?
【ローソン】ベーカリーカフェ｢パンとエスプレッソと｣とコラボしたフレンチトーストとホイップパンを発売
ローソン、からあげクン「黄金チキン味」「黄金チキンレッド味」を発売 – お手軽ディップソース7種のレシピを紹介
自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×GODIVA どらもっちダブルショコラ」(400円)

    「Uchi Cafe×GODIVA どらもっちダブルショコラ」(400円)

価格 : 400円
エネルギー : 292kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

今週はゴディバコラボ商品が多数登場しています。もちもち食感のどらもっち生地で、カカオの豊かな香りが広がる濃厚なチョコレートの味わいを贅沢に楽しめる一品が登場。ショコラ好きにはたまらない、リッチな和洋折衷スイーツです。

「Uchi Cafe×GODIVA プティノエルショコラ」(592円)

    「Uchi Cafe×GODIVA プティノエルショコラ」(592円)

価格 : 592円
エネルギー : 375kcal
※沖縄地域のローソンでは646円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらもゴディバコラボ商品です。チョコレートとプラリネを組み合わせた、上質なショコラケーキ。クリスマスシーズンにぴったりの、濃厚でリッチな味わいが楽しめます。

「Uchi Cafe×GODIVA とろけるショコラタルト」(430円)

    「Uchi Cafe×GODIVA とろけるショコラタルト」(430円)

価格 : 430円
エネルギー : 421kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

最後に紹介するゴディバコラボ商品は、ザクザクとしたタルト生地と、ショコラの味わいを存分に楽しめるタルトです。チョコレートの濃厚な口溶けが魅力の、満足感のある一品になっています。

「大ピンチずかん こぼれるミルククリームパン」(171円)

    「大ピンチずかん こぼれるミルククリームパン」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 290kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※沖縄地域では商品仕様が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気の絵本『大ピンチずかん』とコラボレーションしたパンが登場です。ふんわりくちどけよい生地のなかに、とろ～っとなめらかなミルククリームがたっぷりはいったこちら。見た目も楽しく、美味しい商品になります。

「ふわふわちぎりパン チョコクリーム」(160円)

    「ふわふわちぎりパン チョコクリーム」(160円)

価格 : 160円
エネルギー : 436kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわの生地にチョコチップ入りのチョコクリームをサンドした、ちぎりパンが登場です。チョコチップの食感が良いアクセントになっており、ちぎっても食べやすく、食事や小腹満たしにもおすすめです。

まとめ

12月9日発売の新商品は、GODIVAとのコラボスイーツ「どらもっちダブルショコラ」や「プティノエルショコラ」をはじめ、話題のコラボパンなどがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

