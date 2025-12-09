【12月9日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年12月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

12月9日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! GODIVAとの豪華コラボスイーツ3品や、人気の絵本とのコラボパンなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×GODIVA どらもっちダブルショコラ」(400円)

価格 : 400円

エネルギー : 292kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

今週はゴディバコラボ商品が多数登場しています。もちもち食感のどらもっち生地で、カカオの豊かな香りが広がる濃厚なチョコレートの味わいを贅沢に楽しめる一品が登場。ショコラ好きにはたまらない、リッチな和洋折衷スイーツです。

「Uchi Cafe×GODIVA プティノエルショコラ」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 375kcal

※沖縄地域のローソンでは646円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらもゴディバコラボ商品です。チョコレートとプラリネを組み合わせた、上質なショコラケーキ。クリスマスシーズンにぴったりの、濃厚でリッチな味わいが楽しめます。

「Uchi Cafe×GODIVA とろけるショコラタルト」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 421kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

最後に紹介するゴディバコラボ商品は、ザクザクとしたタルト生地と、ショコラの味わいを存分に楽しめるタルトです。チョコレートの濃厚な口溶けが魅力の、満足感のある一品になっています。

「大ピンチずかん こぼれるミルククリームパン」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 290kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※沖縄地域では商品仕様が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気の絵本『大ピンチずかん』とコラボレーションしたパンが登場です。ふんわりくちどけよい生地のなかに、とろ～っとなめらかなミルククリームがたっぷりはいったこちら。見た目も楽しく、美味しい商品になります。

「ふわふわちぎりパン チョコクリーム」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 436kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわの生地にチョコチップ入りのチョコクリームをサンドした、ちぎりパンが登場です。チョコチップの食感が良いアクセントになっており、ちぎっても食べやすく、食事や小腹満たしにもおすすめです。

まとめ

12月9日発売の新商品は、GODIVAとのコラボスイーツ「どらもっちダブルショコラ」や「プティノエルショコラ」をはじめ、話題のコラボパンなどがラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用