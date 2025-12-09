【12月9日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年12月の新商品5品まとめ(12月9日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、有名店監修のそばや、ボリューム満点の焼そば、豪華な海鮮メニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「海老上海風焼そば」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 601kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

贅沢に海老を10尾トッピングした上海風焼そばが登場です。海老のプリプリとした食感と、コクのあるソースの風味が食欲をそそる、ボリューム満点の一品になります。

「神田まつや監修 海老かき揚げそば」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 556kcal

※ゆず七味小袋を別添しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗『神田まつや』監修の海老かき揚げそばが登場。醤油が効いた深みのあるつゆと、ぷりっとした海老かき揚げの旨みが溶け合う本格的な味わいを楽しめます。寒い日に嬉しい、温かい一品です。

「1食分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯)」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 372kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

1食分の野菜が摂れる押し麦入りご飯を使用した新メニューが登場です。もやしナムルや大根人参ナムル、キムチ、小松菜、鶏そぼろがトッピングされ、コク旨仕立てのコチュジャンたれを混ぜ合わせて食べる一品。野菜不足が気になる方にもおすすめの商品です。

「神戸元町ドリア監修 2種ソースのドリア」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 362kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

『神戸元町ドリア』監修の、カルボナーラソースとトマトソース、2種の味を楽しめるドリアが登場。ベーコンとおもちをトッピングすることで、さらに食べ応えと食感の楽しさが加わった一品です。

「こぼれのっけ寿司」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 175kcal

※熱量・栄養成分表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

海老といくらがこぼれるほどたっぷりとのった細巻寿司が登場です。赤酢を使用した赤しゃりを使用しており、見た目のインパクトと豪華な具材を楽しめる、贅沢な一品になっています。

まとめ

12月9日発売の新商品は、有名店監修の「神田まつや監修 海老かき揚げそば」や、豪華な「海老上海風焼そば」、野菜が摂れる「ビビンパ丼」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用