俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00～)の最終回がきょう9日に放送される。このたび、約4カ月におよんだ撮影がクランクアップを迎えた。

夏帆と竹内涼真

第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画(ぶんか社)が原作のこのドラマは、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。

第9話では、鮎美と勝男がお互いの過去のつくろっていた自分や、決めつけていたことを本音で話し、勝男は鮎美に対しまっすぐな気持ちで「もう一回やり直そう、俺たち」と告白するという展開で終了。SNSでは、「結局二人はどうなるの！」「今の鮎美と勝男なら上手くいくと思う！ というか上手くいってほしい」といった盛り上がる反応が多く見られた。

W主演の夏帆と竹内は、最後のシーンを撮り終えると、スタッフからのオールアップを告げる掛け声に達成感と安堵の表情を見せた。

夏帆は「最後までバタバタしていて、本当に終わるのかなって思っていたんですが、連続ドラマでこんなに大きな役目を務めさせていただいて、力強いみなさんと一緒にドラマを作ることができてとても幸せでした」と時折涙ぐみながらも最後は笑顔で挨拶。一足先にオールアップしていた竹内はサプライズでテレビ電話で登場し、夏帆のオールアップを見届けた。

そして、竹内は「真面目に作品づくりに向き合った中で、みんながすごく面白いって言ってくれるので、いいことがあるんだなと再確認しました。これ以上特に言うことがないんだけど･･･“しいて言うなら”スケジュールがちょっとキツすぎるかな(笑)。でもすごく良い最高のチームになったんじゃないかなと思います」と勝男の名台詞に合わせて感想を述べた。

キャスト陣のコメントは以下の通り。

山岸鮎美役・夏帆

最後までバタバタしていて、本当に終わるのかなって思っていたんですが、最後のシーンを撮りながら終わっちゃうんだな･･･なんて思いながら、まだ実感がわかないです。久しぶりに連続ドラマでこんなに大きな役目を務めさせていただいて、ずっとドギマギしていたんですけど、力強いみなさんと一緒にドラマを作ることができてとても幸せでした。本当にお疲れ様でした！

海老原勝男役・竹内涼真

僕のハイテンションについてきてくれたみなさん、本当に感謝しています。真面目に作品づくりに向き合った中で、みんながすごく面白いって言ってくれるので、いいことがあるんだなと再確認しました。

これ以上特に言うことがないんだけど･･･“しいて言うなら”スケジュールがちょっとキツすぎるかな(笑)。

でもすごく良い最高のチームになったんじゃないかなと思います。先にオールアップしますが、最後のラストスパートまで駆け抜けてください。鮎美ラスト頑張れ！ ありがとうございました！

柏倉椿役・中条あやみ

みなさんとおしゃべりに行ってるような楽しい現場でした。鮎美と勝男の一途に真っ直ぐ人と向き合おうという気持ちがすごく私自身ハッとさせられるようなすごく良いドラマでした。諦めない人間関係が素敵なので、最終回もぜひ見てください！ 本当にありがとうございました！

ミナトくん・青木柚

地上波のドラマでこんなに長い時間を共にするのはほぼ初めてだったので最初は不安もあったんですが、温かい現場で楽しくて終わるのは寂しいです。残りの撮影頑張ってください！

白崎ルイ役・前原瑞樹

すごく幸せな現場でした。楽しすぎてめっちゃ寂しいです。みなさんのおかげで毎日健やかに楽しく過ごすことができました。ありがとうございました！

吉井渚役・サーヤ(ラランド)

本当に楽しい現場でした！ ありがとうございました！ 元はニシダがモラハラだったおかげでこの作品が生まれたので、初めて相方に感謝したいと思います(笑)。渚をできて幸せでした！

吉井太平役・楽駆

めっちゃ寂しいです。明るい現場ですごく救われました。またみなさんとご一緒出来るように頑張ります！ありがとうございました！

南川あみな役・杏花

約4カ月、南川として生きられたことが今の自分を支えてくれているような気がします。温かいスタッフのみなさん、尊敬してやまないキャストのみなさんと出会えたことにとても感謝しています。本当にありがとうございました！

海老原陽子役・池津祥子

楽しい作品に参加させていただき、ありがとうございました！今回、放送を見てくれた友人から沢山の感想が届いていて、毎度「お宅の息子はどうなっているんだ！」という連絡です(笑)。最後まで見てくださるみなさまの反響が楽しみです！

海老原勝役・菅原大吉

台本をいただいてタイトルを見た時に「面白いな」と思ったのですが、出来上がっていく映像を見たら「もっと面白いな！」と思いました。そして、すごく共感する部分もあり自分自身も反省しながら成長したいと思えました。ありがとうございました！

