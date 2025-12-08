ファミリーマートは12月9日、「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」監修商品の第3弾として、スイーツ・アイス全3商品を全国のファミリーマートで発売する。

ピエール・エルメ アンソロジー監修第3弾

同社では2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈するピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツを過去2回にわたって発売し、いずれも好評を博した。第3弾では、シュークリームや、クリスマスにも適したおひとりさま用サイズのショコラケーキに加え、シリーズ初のアイスが登場する。

「シュークリーム(バニラ)」(268円)は、濃厚なバニラの味わいを楽しめる一品。クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを合わせた。

「チョコレートバニラケーキ」(528円)は、濃厚なバニラとチョコレートの味わいを楽しめるケーキ。バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞った。

「ザ・ショコラ」(348円)は、チョコレートの食感と濃厚な味わいを楽しめるアイス。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んだ。

クリスマスケーキも予約受付中

ピエール・エルメ アンソロジー監修「ガトー・ド・ノエル(チョコレート&チェリー)」(4,980円)の予約も受け付けている。濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせ、甘酸っぱいチェリーで仕上げたクリスマスケーキ。