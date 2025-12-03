ファミリーマートは12月2日より、"四川料理の巨匠"菰田欣也シェフ監修のもと開発した中華メニュー3種類を、全国の「ファミリーマート」にて順次発売する。

“四川料理の巨匠”、菰田欣也シェフ監修シリーズ第6弾となる今回は、専門店数が急増している人気の麻辣湯をはじめ、いつもとは一味違う四川風のアレンジを加えた3種類の中華メニューが登場する。

まずは12月2日、「本格四川風唐揚げ 辣子鶏(ラーズーチー)」と「麻辣湯」が登場。

「本格四川風唐揚げ 辣子鶏(ラーズーチー)」は、四川風の唐揚げ「ラーズーチー」を菰田シェフ流にアレンジした一品。唐辛子や花椒等で和えた唐揚げに、パン粉やにんにく、香辛料などを合わせた香ばしさと旨みが特徴の調味料が仕上げに加えられており、お好みでアーモンドと唐辛子をかけて食べるのがおすすめ。辛い物好きにはたまらない、クセになる唐揚げとなっている。価格は448円。

「麻辣湯」は、豆板醤やにんにく、生姜を使った辛みと風味が味わえるスープ。定番具材である豚肉、ちんげん菜、きくらげ等がトッピングされており、彩りや食感も抜群。和風だしや糀みそで旨みを加え、食べやすい味わいに仕上げられている。価格は468円。

また、12月16日からは、花椒やラー油の辛みと醤のコクがクセになる四川風麻婆豆腐を焼そばに仕立てた「四川風麻婆焼そば」も登場する。木綿豆腐を使用することで、餡の味がしっかりしみこんだ一品に。さらに、きくらげやアーモンドの食感も楽しむことができる。価格は598円。