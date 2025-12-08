ファミリーマートは12月9日、「ファミチキ」の数量限定のフレーバー「ファミチキ 黒トリュフ味」(258円)を全国のファミリーマートで発売する。

クリスマスアンバサダー BE:FIRST

黒トリュフ味のファミチキが登場

イタリア産の黒トリュフパウダーを使用したファミチキを、約200万個限定で発売する。ジューシーな肉汁に、黒トリュフの香りが絶妙にマッチした特別な味わいに仕立てた。

「骨付きチキン」を数量限定で発売

クリスマスシーズンにあわせ、12月17日より、「ファミマプレミアムチキン(骨付き)」(360円)と「直火焼ローストチキンレッグ(骨付き)」(498円)も発売する。

プレミアムチキンは、パリッとした衣と、プリっとしたジューシーな肉感のバランスが絶妙なチキン。18種類のスパイス&ハーブを使用した芳醇な香りの骨付きチキンで、二段仕込みの工程により、香りと味がしっかり感じられる仕立てに。

直火焼ローストチキンレッグは、 肉の表面を直火で炙った香ばしい味わいと、更にオーブンでじっくり加熱することでジューシーさが特長の骨付きローストチキン。ブラウンシュガーと特級醤油をベースに、りんご果汁と香味野菜を加えることで、さわやかな甘さに仕立てた。

大人数で楽しめるセットも

他にも、定番のファミチキと骨付きチキンをセットにした、大人数でも楽しめるパーティーセット「3種チキンのパーティーセット」(3,024円)や、骨付きチキンの6本セット「プレチキ×チキンレッグセット」(2,394円)、プレミアムチキンとファミチキをセットにした「プレチキ×ファミチキセット」(1,620円)なども用意している。

期間限定でチキンがおトク

対象のチキン商品を12月20日～25日の期間に購入すると、2個買うごとに30円引きとなる。また、同期間中に3種チキンのパーティーセット、プレチキ×チキンレッグセットを購入すると、商品受け渡しの際、セット商品1品につき1枚、「サントリーグリーンダカラ 麦茶2L」「サントリー伊右衛門2L」のいずれか1個に使えるドリンク無料引換券がもらえる。

チキンおよびチキンセットは予約がなくても購入できるが、受け取り日の3日前午前9時までに予約すると、時間を指定して店頭での受け取りが可能となる。

予約期限と受取日

お手軽サイズのケーキも発売

12月9日より「いちごのショートケーキ」(498円)も発売する。ふんわりとしたスポンジにコクのあるホイップクリーム、甘酸っぱいストロベリーソースといちごダイスを重ね、半分にカットした生のいちごを乗せたショートケーキ。

BE:FIRST出演の新TVCMも全国にて放映

12月9日より、クリスマスアンバサダーのBE:FIRSTが出演する新TVCM「ファミマ×BE:FIRST クリスマスチキン」篇を全国で放映する。メンバーがファミリーマートのチキンを手に、雪山でクリスマスパーティーを満喫する様子を描いている。