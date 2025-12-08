ファミリーマートは12月9日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、ラーメンYouTuber「SUSURU TV.」の監修による「SUSURU TV.監修 濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」(658円)を東北・関東地方のファミリーマートで発売する。

SUSURU TV.は、"毎日ラーメン健康生活"として3,500日以上、毎日欠かさずラーメンを食べ続ける動画をYouTubeに投稿し続ける、登録者数189万人を誇る人気ラーメンYouTuberで、2025年11月にチャンネル開設10周年を迎えた。今回、同社との初のコラボ商品として、SNSで話題を呼んだ架空のラーメン「濃厚とんこつ豚無双」を実際に再現したチルドラーメンを発売する。

スープは豚骨の濃厚感をより強調するためにドロドロしたインパクトがあるスープに仕上げ、麺はワシワシとした食感と濃厚なスープに絡むように特別な麺を開発した。具材も豚骨のこってりをより強調するために背脂を添え、旨味の強い豚チャーシューをトッピングし豚無双の名に恥じない一体感のあるラーメンに仕上げた。

「このたびはファミリーマート様のご協力のもと、唯一無二の濃度を誇る濃厚とんこつ豚無双さんの濃厚無双ラーメンを完成させることができました。これでもかってくらいドロドロの濃厚スープに、存在感あふれるワシワシとした食感の極太麺が食べ応えを主張。攻めに攻めた究極の濃厚ラーメンが完成しました。幾度も試食と調整を重ね、店主が胸を張って認めた一杯です。ぜひ、"濃厚の極致"をご堪能ください」(SUSURUさん)