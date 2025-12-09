ファミリーマートは12月9日、毎日放送「よんチャンTV」および、関西の名店とコラボした「マルシン飯店監修あんかけ炒飯弁当」(598円)を、関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))で発売する。

2025年10月に発売した同番組とのコラボ商品第1弾では、毎日放送のアナウンサーに加え、監修店として、親子丼の名店「鼓道」、欧風料理の名店「重亭」が加わり、関西で馴染みのある「たまご」をテーマにした商品2種類を発売し、好評を博した。

第2弾となる今回も引き続き「たまご」をテーマに、河田直也アナウンサーが町中華の名店「マルシン飯店」とタッグを組み商品開発を行った。あんかけ炒飯弁当は、同店の天津飯のあんを参考にし、オイスターベースのあんの中にたまごを入れた。炒飯に食べやすくカットしたから揚げ、カニカマたまご、きくらげたまご、青菜炒めを組み合わせ、ボリューム感のあるお弁当に仕上げた。あんとおかずを絡めながら食べることで味の変化を楽しむことができる。

「行列ができる超人気店マルシン飯店のお弁当を手軽に自宅で楽しんでいただけます!商品開発では試行錯誤が続きましたが、最終的にチーム全員が納得のお弁当が完成しました。マルシン飯店お墨付きのあんと一緒に炒飯と選りすぐりのおかずを味わってみて下さい!」(河田直也アナウンサー)