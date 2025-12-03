ファミリーマートはこのほど、展開中のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」にて、冬の新色を加えたソックスやハンカチ、半袖仕様の機能性インナーなどの新アイテムを続々と発売している。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。

人気の「ラインソックス」からは、冬の新色として、グレーとネイビーを基調に、寒空の下で澄んだ空気のような色合いをイメージした「冬の色」が登場。抗菌防臭加工でニオイにくく、足底はパイル編みの肉厚仕様。サイズは22cm-25cm、25cm-28cmの2種類を展開している。価格は429円。

また、人気のローゲージソックスに新色「ライムイエローミックス」が登場。異なる種類の太めの糸を組み合わせ、まるで手編みのようにざっくりと編まれたこだわりの1足は、厚手素材で暖かく、秋冬のコーディネートを彩るという。サイズは22cm-25cm、25cm-28cmの2種類で、価格は649円。

さらに、つま先やかかとに補強糸を使用し、耐久性を高めた「紳士ショートソックス」「婦人ショートソックス」にも秋冬シーズンにピッタリな新色が仲間入り。「紳士ショートソックス」はネイビーとテラコッタ、「婦人ショートソックス」はポピーレッドとサンドベージュが登場する。サイズは紳士用が25cm-28cm、婦人用が22cm-25cm。価格はいずれも429円。

さらに、累計販売数1,000万枚を突破した人気の「今治タオルハンカチ」からは、ドット/コーラルピンク・ネイビーと、ななめストライプ/うす藍・テラコッタの新色が仲間入り。価格は660円。

ファミリーマート 紳士／婦人 発熱・保湿インナー「REHEAT」

毎年好評の機能性インナー「REHEAT」シリーズでは、吸湿発熱機能や保温性に優れた素材を使用しており、今年から、室内外などの温度差がある環境でも利用しやすい半袖をラインアップしている。いずれもサイズはM/L、カラーは黒のみの展開となっており、価格は1,290円。