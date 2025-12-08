ファミリーマートは12月9日、クリスマスアンバサダーに就任したBE:FIRSTが出演する新TVCM「ファミマ×BE:FIRST クリスマスチキン」篇の放映を開始する。

BE:FIRSTがクリスマスパーティーを満喫

クリスマスに向け放映する新CMでは、BE:FIRSTメンバーが、ファミリーマートのチキンでクリスマスパーティーを楽しむ様子を描いている。テーブルに並ぶたくさんのクリスマス料理を囲み、メンバーたちは楽しそうにパーティーを満喫。LEOさんが「チキン来たよ～!」と「ファミマプレミアムチキン(骨付き)」「直火焼ローストチキンレッグ(骨付き)」を運ぶと、SOTAさんとMANATOさんが豪快にかぶりつき、SHUNTOさんも思わず「ん～!」と声を漏らす。JUNONさんとRYUHEIさんは口いっぱいにチキンを頬張り、おいしさのあまり思わず顔を見合わせる場面も。最後はテーブルを囲んで躍りながら、メンバーが賑やかに楽しむ等身大の姿に注目。

BGMには、BE:FIRSTと同社がタイアップしたクリスマスソング「街灯」を使用している。街を照らす灯や雪舞う冬景色の中で、大切な人と過ごす特別な時間を描いた、心温まる1曲となっている。

ファミマ×BE:FIRST クリスマスチキン篇

BE:FIRSTにインタビュー

同社ではBE:FIRSTに今回のTVCMやファミマのチキンについてインタビューを行っている。

JUNONさんに新たな"推し"チキン誕生

JUNONさんは、「元々プレミアムチキンがスパイスが効いててジューシーで大好きなんですが、今回の撮影ではアツアツの揚げたてチキンが食べられて嬉しかったです。直火焼ローストチキンレッグのおいしさにも気付いたので、今年はいっぱい食べたいです!」とコメント。

"チキンを奢りたい男"選手権1位はSOTAさん

「チキンが一番似合うメンバー」を聞くと、答えはバラバラ。「全員」「自分」「RYUHEI」「SOTA」との声があった。中でもSHUNTOさんはSOTAさんを挙げて、「チキンを食べるシーンがおいしそうだった」と説明。するとMANATOさんも「たくさん食べさせてあげたい」と語り、結果、「チキンを奢りたい男選手権」ではSOTAさんが満場一致で1位に選ばれた。

プライベートでもファミマのクリスマスパーティーを満喫

今年のクリスマスの過ごし方を聞くと、SOTAさんは「撮影中にプライベートでもファミマでケーキやチキンを買い占めてパーティーしたいね」と話した。LEOさんは「年末はファンミーティングツアー中で、メンバーと一緒に居る機会が多いので、ライブ終わりや空き時間に集まって、プチ贅沢お疲れ様クリスマス会をやりたいです」と語った。

タイアップソング「街灯」は、2年前から温めていた楽曲

SOTAさんは、「この楽曲は2年前に完成していて、クリスマスに出せるタイミングを温めていました。今回、想像以上の形でリリースできて光栄です。僕たち自身もクリスマスを楽しめるような、華を添えられるような楽曲なので、聴いている人にも楽しんでもらえたらと思います」とコメントした。

オリジナルブロマイド第2弾がファミマプリントに登場

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、オリジナルブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)の第2弾を、2025年12月9日10時から2026年1月31日の期間限定で発売する。L判サイズのブロマイドとして購入できる。

「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)

特別ラッピング店舗でMVとメンバーコメント映像を放映

12月9日から、ファミマクリスマス with BE:FIRST特別ラッピング店舗で街灯のミュージックビデオと、メンバー全員からのスペシャルコメント映像を放映する。

特別ラッピング店舗の実施期間は2025年11月25日～12月25日まで。対象店舗は、札幌北1条東11丁目店(北海道札幌市)、青葉通一番町店(宮城県仙台市)、一番町店(東京都千代田区)、西池袋一番街店(東京都豊島区)、渋谷消防署南店(東京都渋谷区)、熱田一番町店(愛知県名古屋市)、中村名駅東店(愛知県名古屋市)、K2茶屋町西店(大阪府大阪市)、紙屋町東店(広島県広島市)、警固公園前店(福岡県福岡市)となる。