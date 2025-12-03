今、シール交換の大ブームとともに入手困難な状況となっている人気商品「ボンボンドロップシール」の公式Xアカウントが、「ちいかわ第2弾」の販売方法を抽選形式に変更すると発表しました。多数の顧客からの要望を受けての対応となります。

すでに応募は開始しており、応募期間は12月4日23時59分まで。専用フォームから受け付けています。

この販売形式変更の発表に、「抽選販売とても助かります！」「消費者の声を聞いてくださりありがとうございます！」「やった！！！！」「これに賭ける…」とファンからは喜びの声が。大人気のちいかわコラボとあり、店頭販売では熾烈な争奪戦が予想されていただけに、全員に平等に機会が与えられる抽選販売はうれしいところです。

現在応募ページはつながりにくい状況となっていますが、公式アカウントでは、応募ページが重い場合は時間をおいて再度試すよう呼びかけています。先着順ではないため、締切までに応募すれば抽選対象となります。