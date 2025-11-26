上野動物園の公式X (@UenoZooGardens)からクイズのような投稿が話題になっています。こちらの画像、何だか分かりますか?

誰の、何??

(@UenoZooGardensより引用)

灰色っぽい毛色をした、モフモフふわふわな楕円駅の塊。上の方にちょっと尖ったものが見えていますが、いったい誰の何なのでしょうか?

SNSでは「なんだろう。うさぎの…あし…???」「マヌル猫さんの手かな」「赤パンに似ている。くまさん系かな?」「子供のレッサーパンダ」「カリンルカ(レッサーパンダ)のどっちか!!」「可愛すぎて分かんないよ笑」といった回答が。全体的にレッサーパンダと予想した人が目立ちましたが、もう少し、ズームアウトしてみましょう。

今度は、白と茶色のモフモフも見えてきました。もうお分かりですね?

正解は……こちらです!!

#シセンレッサーパンダ の後ろ足の裏でした!

.

野生では高山帯でくらす動物。

カンペキな寒冷地仕様です。

(@UenoZooGardensより引用)

正解は「シセンレッサーパンダ」の後ろ足の裏でした。かわいい足ですね。

肉球が全く見えないので、「無いのかな?」と思いちょっと調べてみたところ、モフモフの毛の中に豆粒サイズのかわいい肉球が隠れているのだとか。寒冷地に生息するレッサーパンダには、クッションとなる肉球よりも寒さに耐えるための毛の方が重要だそうで、肉球よりも毛が発達しているようです。

また、足の裏からもにおいのある液が出るようになっていて、歩きまわることでマーキングをするのだとか。レッサーパンダの足裏って、おもしろいですね。

次にレッサーパンダを見かけたら、ぜひ足元にも注目してみてください!