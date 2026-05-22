総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」が、サニーサイドアップの「Happyくじ」に登場します。本記事では、Happyくじ「パペットスンスン」の全アイテムをご紹介! 発売前にぜひチェックしてみてくださいね。

おしゃべりアイテムがいっぱい! Happyくじ限定「録り下ろしボイス」も!

Happyくじ「パペットスンスン」は1回920.70円、5月29日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定です。

今回のHappyくじで注目したいポイントは、全9等級＋LAST賞のうち、LAST賞・SP賞・A賞・B賞のスンスンがおしゃべりしてくれるアイテムたちです。さらに、LAST賞「パペットスンスン クロック」とB賞「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」はなんと「録り下ろしボイス」を使っている豪華仕様! スンスンたちののんびりとしたおしゃべりが好きなファンなら必見のラインナップです。

SP賞 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]

SP賞は「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]」は、ふわふわとした触り心地にくりっとした丸い目と、スンスンの魅力たっぷりのかわいらしいぬいぐるみです。なお全高約30㎝と存在感も抜群。おしゃべりぬいぐるみでは発売時点で最大サイズだそう(※4月20日時点)。

SP賞 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]

手を握ると、「WA!」「GORONCHOCHO」など、お馴染みの10種類のボイスでおしゃべりをしてくれるギミックも。隣にいるスンスンと一緒におしゃべりしている気分が味わえそうなアイテムです。

LAST賞 パペットスンスン クロック[全1種]

最後の一枚を引いた人にだけ手に入るLAST賞は、Happyくじ限定の録り下ろしボイスを収録した「パペットスンスン クロック」。時計の形は、なんとお家型! 窓からは、ゆらゆらと楽しそうに揺れるスンスンが。

9時・12時・15時・18時の1日4回、決まった時間になると、スンスンがピタッと止まって時刻をお知らせしてくれます。朝9時なら「ふわあっ♪朝になりました」とおしゃべりしたり、ここでしか聞けない録り下ろしボイスが入ったレアアイテムです。

A賞 パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]

A賞は、「パペットスンスン おしゃべりフィギュア」。スンスン6種と、ノンノン2種、ゾンゾン1種、スンスン&ノンノン1種の全10種がラインナップ。

台座のボタンを押すと「FUWAA!!」「GOOD!」「OYAOYA」など、人気のスタンプにも使われているおしゃべりボイスが流れます。

台座からフィギュアは外せるので、台座に置いて飾ってもよし、台座から外して一緒にお出かけしてもよしと、いろいろな楽しみ方ができそうです。

B賞 パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]

B賞「パペットスンスン あいづちぬいぐるみ」も、Happyくじだけの録り下ろしボイスを使ったアイテムです。ラインナップは、スンスンが3種、ノンノン、ゾンゾンの全5種。

お腹を押すとスンスンたちが、のんびりしたあいづちを打ってくれます。全高約15cmと両手に収まるサイズ感で、金具もついているので、カバンなどに付けてもよさそうですね。

C賞 パペットスンスン キャニスター［全6種]

C賞「パペットスンスン キャニスター」は、野菜やお菓子の中に紛れ込んでいるスンスンの写真を使ったキャニスター。デザインは6種類。スタッキングすることができて、直径約10cm・全高約9.5cmと、ちょっとした小物やお菓子を入れるのに便利そうなアイテムです。

キャニスターの前後に写真がデザインされており、パッと見るとトマトやドーナツの写真ですが、よく見ると小さなスンスンが……。

キャニスターをくるっと回すと、反対側はスンスンに近づいていく写真に。どちらを正面にして置くか、迷ってしまいそう!?

D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]

D賞は「パペットスンスン 絵あわせカード」。いろいろな表情のスンスンが描かれた24枚のカードで、神経衰弱のような絵合わせ遊びができるアイテムです。これが、意外と難しい……!

右や左を向いたり、手を大きく動かしているカードはわかりやすいものの、正面を向いているカードは難易度高め。観察力とスンスン愛が試されるカードゲームです。

E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]

E賞「パペットスンスン ジッパーバッグ」は、スンスンが近づいていく様子をデザインした、ジッパーバッグ3枚セット。ラインナップはキャニスターと同じデザインの6種類です。

サイズが小さくなっていくごとに、スンスンに近づいていく動画を落とし込んだようなデザイン。LサイズはW24×H19cm、MサイズはW19×H15cm、SサイズはW15.5×H12cmと、使いやすさもかわいさも兼ね備えたアイテムです。

F賞 パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]

F賞「パペットスンスン アクリルスタンド」は、楽しそうなスンスンたちや、スイーツやフードと一緒の写真を使ったアクリルスタンド。スイーツやフード柄は、台座がお皿のようなデザインになっています。

デザインは全9種で、思わずコンプリートしたくなりそうなアイテムです。

G賞パペットスンスン フードピック［全4種]

G賞は、「パペットスンスン フードピック」。お弁当に使ったり、フルーツやお菓子を食べるときにも使えそうなキャラクターつきピックです。そしてG賞のフードピックとH賞のステッカーセットには、新しいキャラクター「ファンファン」「ツクツク」も登場!

お皿に飾ってみると、お菓子の上で楽しそうなスンスンたちの様子が再現できそう。おうちでフードやスイーツの撮影をするのがさらに楽しくなりそうです。

H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]

H賞は「パペットスンスン ステッカーセット」。色々なデザインのステッカー6枚セットは、どれもワクワクするデザイン。

サイズは約7cm角なので、スマホに挟むのにもちょうどよいサイズ感です。パズルや切手、額縁、アルファベットモチーフなど。筆者が一番気に入ったのは、動物の写真にスンスンがこっそりいるデザインでした。

Happyくじ「パペットスンスン」は、5月29日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売がスタートします。おしゃべりしたり、実用性があったりと、どれもファン必見のアイテムが揃うので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

Happyくじ「パペットスンスン」

価格 ：920.70円(税込)

発売日 ：2026年5月29日より発売予定

景品内容：全9等級＋LAST賞

販売箇所：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗により取り扱い中止になる場合がございます

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

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