節約はしたいけれど、美味しくてお腹が膨れる料理を食べたい。そんな誰もが考える願いを叶えてくれる動画が、タレント・速水もこみちさんのYouTubeチャンネルに投稿され、話題を呼んでいます。

今回もこみちさんが作るのは、家計の味方な食材・厚揚げと卵を使った丼物。一体、もこみちさんの手でこの2つの食材はどう変わるのか……?

※画像は「速水もこみち Mocomichi Hayami」(@MocomichiHayami)より引用

調味料やアクセント以外に用意する食材は、厚揚げと卵、青ネギ、白ごはんのみで、なんともシンプル。味付け用の材料もめんつゆや醤油など、家庭にあるものばかりで助かる……。



飯テロすぎる

青ネギを斜めに、厚揚げをサイコロ状に切って卵を溶いたら、基本の作業は完了。油を引いたフライパンで厚揚げを焼き、醤油とめんつゆを加えると、すでにめちゃくちゃ飯テロな画に。

後は卵でとじるだけで、火を使う工程も終了。あっという間に、食欲をそそられる料理が出来上がっていきます。

フライパンで火入れしたものを白ごはんの上にのせ、白ごまとコショウ、青ネギをトッピングすれば、「厚揚げの卵とじ丼」が完成!!簡単なのに、贅沢感があふれてる……。

もこみちさんの動画では、ちょっと珍しい調味料や食材を使ったレシピだけでなく、今回の動画のような家にあるもので手軽に作れる料理も多数公開。明日の晩ごはんや、休日の息抜きランチの参考に、ぜひチェックしてみては?