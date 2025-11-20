韓国の伝統的な蒸し料理「ケランチム」ってご存知でしょうか? 日本の茶碗蒸しに似ているとも言われていますが、それ、ヒガシマルの「うどんスープ」を使えば簡単に作れてしまうのだとか。

まずは、完成した「ケランチム」をご覧ください!

具沢山で美味しそう。食べ応えもありそうです! 作り方はこちら。

韓国風茶碗蒸し「ケランチム」もお任せあれ～🦊

ふわふわ食感お楽しみください😋

.

① 卵4個・うどんスープ1袋・水200mlを混ぜ、みじん切りのにんじん15g、ネギ適量を加えて器にいれる

②ラップをかけ電子レンジ600Wで2分加熱後、200Wで6〜7分加熱し、余熱で5分ほどおいて完成✨

※表面が固まらない時は再加熱してください

※2人分です

(@higashimaru_ssより引用)

卵をこしたりするわけではないので、茶碗蒸しほどきめ細やかではないようですが、その代わり、ケランチムは卵とお出汁のふわふわ食感を楽しむことができるそうです。電子レンジでできちゃうのも嬉しいポイント。

このレシピに、「うどんスープの万能性、無限大ですね」「ママにうどんスープ買ってきてってLINEした!!」「これは簡単〜」といった声が。早速作ってみた人からは、「作りました。めちゃくちゃ美味しかった!」「ふわっふわ!だし汁うまー!!!」という声も寄せられていました。

これからの季節にピッタリなあったかケランチム。みなさんも、ぜひお試しください!!