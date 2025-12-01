鍋が恋しい季節がやってまいりました! すき焼き、しゃぶしゃぶ、寄せ鍋、もつ鍋、キムチ鍋……、体も心も温まるだけでなく、さまざまなバリエーションを楽しむことができるのも鍋の魅力ですよね。

そこで今回は、全農広報部【公式】(@zennoh_food)の投稿から、旨味たっぷりの「ピエンロー鍋」を紹介します!! みなさん、食べたことありますか?

ピエンロー鍋

干し椎茸と水を鍋に入れて一晩おき、椎茸と白菜を切り、にんにくは潰します。鍋に椎茸、白菜の芯、にんにくを入れて蓋をし、弱火で10分煮ます。お肉とごま油を入れて10分、白菜の葉を入れて10分、春雨を入れて10分煮たら完成✨取り分けて塩や一味唐辛子、ゴマ油をお好みで入れましょう😋

(@zennoh_foodより引用)

こちらが「ピエンロー鍋」です。白菜や春雨、お肉などを干し椎茸の戻し汁で煮る中国の鍋料理なのですが、見るからに旨味たっぷりで美味しそうです!

ポイントは、生の椎茸ではなく“干し椎茸”を使用すること。干し椎茸の出汁のおかげで、シンプルな材料と味付けだけでもめちゃくちゃ美味しい鍋に仕上がるのだとか。それでは早速、材料とレシピをチェックしてみましょう。

材料はこちら。

・豚バラ肉… 150g

・鶏モモ肉… 1枚分

・干ししいたけ… 4個

・白菜… 1/4株

・にんにく… 1個

・春雨… 50g

・ごま油… 大さじ1

・塩… 適量

・一味唐辛子… 適量

まずは、干し椎茸(4個)と水を鍋に入れ、一晩おいてじっくりと戻していきます。この鍋の大事なポイントなので、明日は鍋にしよう!と思ったら、その日のうちに準備してください!

白菜(1/4株)の芯は5㎜幅に、葉はざく切りにカットし、戻した椎茸は4等分に。にんにく(1個)は香りがよく出るように潰しておきます。豚バラ肉(150g)と鶏モモ肉(1枚分)は、それぞれ食べやすい大きさにカットしておきましょう。

まず、椎茸・白菜の芯、にんにくを鍋に入れて蓋をし、10分煮ます。優しく沸くくらいの火加減で煮ていくのがポイントなのだとか。

続いて、お肉とごま油(大さじ1)を入れて10分、白菜の葉を入れて10分、春雨(50g)を入れて10分煮たら完成です!!

材料もレシピもシンプルでとっても簡単ですよね。材料の旨味をじっくりと煮だしているので、余計な調味料は使用していません。あとはお好みで、おのおの塩や一味唐辛子を入れたり、追いゴマ油でいただくのがおすすめなのだとか。鍋に塩を入れないところがポイントのようです。

少々時間はかかりますが、それだけの価値は十分にあります! まだ食べたことがない方はぜひ、挑戦してみてくださいね。