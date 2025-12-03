長崎県西海市にある、ZOOっと近くにふれあえる動物園「長崎バイオパーク」。“見ているだけではつまらない! 遊んで、学んで、ふれあって。”をコンセプトに掲げる同園は、「動物のエリアに入ってよし」「動物にエサをあげてよし」「動物は檻の中じゃない」という一風変わった動物園となっています。

そんな施設の園長も、やっぱり変わり者のようで……

こちらが、園長の伊藤さんです。

実は、スタッフから「伊藤さんは本当におかしいです。(尊敬)」と断言されてしまっている園長さん。何日もかけて野生個体を見に行ったり、毒を試したり、噛まれたり、刺されたり……。そこで本稿では、園長さんの生き物に対する奇人ぶりがわかるYouTube動画「巨大なハチの女王をピンセットで楽しそうに持っちゃううちの園長【オオスズメバチ】」を紹介します。タイトルを見ただけで、すでにヤバい予感(笑)。

今回、ハチに何度も刺されたことがあるという強者園長に付いて回るのは、一度も刺されたことがないというスタッフの春岡さんです。カメラマンを担当します。

樹液をたくさん出す木にオオスズメバチを発見

毎年初夏になると、いち早く樹液を出す木にスズメバチが寄ってくるということで、その木の前にやってきたお2人。早速、元気に飛び回るオオスズメバチを2匹発見。本来、自然の生態系に手を出すことはあまり好ましくはないのですが、来園者の通り道にあるため、ハチを捕まえることにしたという園長さんですが、防護服も殺虫剤も手袋もなし! 使うのはなんと、網だけなんです! 強い!!

さて、いよいよ捕獲のとき。蝶々を捕まえるスタイルで、木にとまっているオオスズメバチに網を寄せたかと思うと……

あっという間にオオスズメバチを捕獲してしまう園長さん

あっという間に捕獲してしまいました。お見事!!

しかし、本当にすごいのはここから。ネット越しではよく見えないだろうと思った園長さんは、「もっと見えやすくしますよ」と言うと、おもむろにネットの中に手(素手)を入れてガサガサ。その直後、驚きの光景が!!

なんと、ピンセットでオオスズメバチをつまんじゃってます! すごい! そしてデカい!!

これが世界最大の蜂、オオスズメバチの女王です。横から見ると、お尻から針が。怖いですね～。顔にズームアップしてみると、毛がわさわさと生えているのが分かります。

オオスズメバチの顔

スズメバチが現れるたびに巧みな網さばきで次から次へと捕獲する園長さん。コガタスズメバチ(一般的にスズメバチと呼ばれるもの)も捕獲し、オオスズメバチと大きさを比較。ちなみに、オオスズメバチの大きさは成人男性の親指くらいなのだとか。

オオスズメバチとコガタスズメバチを比較

通りすがりのスタッフと楽しそうに蜂談義する園長さん

その後も、プラカップに入れて観察したり、ついにはガラポンにもIN! 通りすがりのスタッフを捕まえては蜂談義するなどして、ちょっと楽しそう。すると、撮影当初は遠くの方にいたキリンも、いつの間にかこんなに近くに。「また園長さん騒いでいるな?」「今度は何やってんだ?」とでも言っていそうです。ちなみにこのキリン、園長がギャグを繰り出した途端に去っていきます……(笑)。

ギャグセンスはともかく、園長さんには、生き物(人間も)を引き寄せる力(魅力)があるのかもしれませんね。

いかがでしたか? ちなみに、動画の最後で捕獲したスズメバチをリリースしてしまうのですが、園長さんによると、数年前に園内のスズメバチをたくさん駆除したところ、その年、毛虫による被害が多発し、大変なことになったのだとか。そういった環境や生態系への影響に配慮してのことだそうです。もちろん、来園者の安全もちゃんと考慮されています。

コメント欄を見てみると、「アミさばきがプロ級のプロwww」「捕獲の舞が美しすぎる」「虫は大の苦手なのに園長さんシリーズは毎回面白くて見てしまう笑」「クレイジーな園長だw」「ピラミッドの頂点は園長で間違いない」と爆笑の嵐。再生回数は54.5万回を超えています!

見ているだけではつまらない! 遊んで、学んで、ふれあうことのできる「長崎バイオパーク」。、ぜひ、足を運んでみてくださいね。最強の園長さんに会えるかもしれませんよ。