お笑い芸人の有吉弘行が23日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。朝ドラヒロインに決定した若手女優とのエピソードを披露した。

有吉弘行

「有吉さんがXをフォローしてくださって」「相互フォローなんですよ」

2027年前期のNHK連続テレビ小説『巡(まわ)るスワン』で主演を務める森田望智について、有吉は、「この前、ご一緒したんですよ。そのときに、“森田さんは有吉さんと何か共通点ありますか?”って。“有吉さんがXをフォローしてくださってて、私もフォローしてて。相互フォローなんですよ”って」と共演時を回顧。しかし、フォローしたきっかけを問われ、「俺も言い出せなくてさ。『全裸監督』……。めっちゃ良くてさ。めっちゃ良かったんだけど、ちょっと言っていいのかな? みたいになって」と胸中を打ち明けた。

2019年と2021年に配信されたNetflixドラマ『全裸監督』で、セクシー女優役を熱演した森田。有吉がしどろもどろになっていると、「私が『全裸監督』やったときに観てくださって。そのタイミングでしたもんね」とすかさずフォローしてくれたといい、「“あっ、そうなんですよ～。エヘヘヘ……”とか言って。ただただ情けないおじさんだった」と苦笑い。「昔だったら、“『全裸監督』めっちゃ良くて!”みたいに言えたけど。今どき言っていいのかな? みたいな。だから、ああいう風にパシッと言ってくれると」と感謝しつつ、「ずっと私も引き続き応援しております」とエールを送った。

また、『巡るスワン』では、バカリズムが脚本を担当。有吉は、「みんなすごいよね。20歳ぐらいから知ってた人たちが、もう50歳だから。それなりにやっぱり生き残ってる人たちは、大きい仕事してるなって思うね」と感慨深げ。「劇団ひとりだって、とっくに映画監督やってたり。バカリズムだって、朝ドラの脚本までやってるっていう。すごいよね。たいしたもんですよ」と称賛を送りながら、「私もおかげさまで、『紅白』の司会を……(笑)」とちゃっかりアピールしていた。

