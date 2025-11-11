2026年2月5日に開業することが発表された、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。パークを構成する2つのエリア情報が公開された。

よみうりランドの園内に誕生する『ポケパーク カントー』は、広さ約2.6ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成される。

森の中でポケモンに出会える「ポケモンフォレスト」

段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に富んだ森が広がる「ポケモンフォレスト」。全長約500メートルの散策道を歩きながら、それぞれ違う表情のポケモンを観察し、さまざまな場面を垣間見ることができるエリアとなっている。

多彩なイベントが楽しめる「カヤツリタウン」

「カヤツリタウン」の入り口には、ポケモンを回復させる施設としてゲームでおなじみの「ポケモンセンター」が。グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップも並ぶ。そのほか、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」や、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」も体験することができる。

また、ピカチュウ、イーブイが登場するパレードや、「カヤツリジム」でのステージショーなど、世界中の来場者がポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントも予定している。

チケット販売情報

チケットは11月21日（金）18時から、『ポケパーク カントー』の公式サイトで抽選販売の申し込み受け付けを開始する。今回販売するのは2026年2月5日～3月31日分のチケット(申し込み締め切りは2025年12月8日)で、「トレーナーズパス」（大人＝13歳以上、7900円～）と、「エリートトレーナーズパス」（大人＝13歳以上、1万4000円～）の2種類。よみうりランドには、『ポケパーク カントー』のチケットでご入場できる。

販売スケジュールや料金など、くわしくは公式サイトにて案内している。

(C)2025Pokemon. (C)1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.