日本トイザらスは、11月12日~12月25日までの期間、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて、ホリデーシーズンを彩るさまざまなクリスマスプロモーションを展開する。

家族や大切な方と過ごす時間が笑顔であふれるよう、選ぶ楽しさ・贈る喜び・もらう感動を体験できる“トイザらスならではのクリスマス”を届ける。

トイザらス ホリデープロモーション

子どもたちのクリスマスプレゼントにおすすめのおもちゃをふんだんに盛り込んだ、恒例の「クリスマスカタログ」が11月7日より全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場する。

同カタログでは、今年のクリスマスプレゼントにトイザらスが自信をもってお勧めするTOP TOYを紹介するほか、成長をはぐくむ知育玩具やごっこ遊び、家族みんなで楽しめるゲーム、冬でも元気に遊べるアクティブトイや自転車など、子供の好奇心を刺激するおもちゃを多彩に取り揃えた。

また、親世代にも人気の高い“キダルト”向けアイテムや、開けるまで中身がわからない「ブラインドボックス」など、幅広い世代が楽しめる内容となっている。クリスマスカタログに掲載されている商品をはじめとするクリスマスセールは11月12日よりスタート。

また、子どもたちがサンタさんへのお手紙を出せる「サンタポスト」も11月7日から全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に設置。今年は、子どもから大人まで大人気の「ポケモン」といっしょに楽しむ、特別なサンタポスト企画を実施。手紙を投函したお子さまにトイザらスオリジナルデザインのポケモンステッカーをプレゼントする。家族で一緒に楽しめる体験型の企画として、クリスマスシーズンをいっそう盛り上げる。

今年のクリスマスプレゼントにトイザらスが自信をもっておすすめするTOP TOYを紹介する。

毎年高い人気を誇る、“ごっこ遊び”が楽しい人気キャラクターのおもちゃに加えて、今年は、親世代にも馴染みがあり親子で楽しめるおもちゃをラインアップ。

小さな子供向けには、心身の発達を促進する知育玩具や体を動かすおもちゃなどがおすすめ。さらに、トイザらス限定の自転車やスタイリッシュなスクーターなども取り揃えている。

クリスマスTOP TOY

11月12日から11月27日までのキャンペーン期間中、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストアにて、トイザらス厳選の「TOP TOY」指定商品を購入すると、500ポイントをプレゼントする。

※Nintendo Switch2本体はポイントプレゼントの対象外

キャンペーン期間は、11月12日~11月27日。 対象店舗は全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストア。

早得ポイントプレゼント

『Pokémon LEGENDS Z-A』の10月16日の発売を記念して、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で「ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス」を11月12日より開催する。

ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス

全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で『Pokémon LEGENDS Z-A』を始め、玩具やアパレルなどのポケモン商品を集積した特設コーナーを展開する。 店内の装飾はトイザらスオリジナルデザインを使用して、ポケモンたちがお出迎えする。

設置期間は、11月12日~12月25日。 対象店舗は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗。

※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外

ポケモン 特設コーナー

サンタさんへお手紙が出せる「サンタポスト」が今年も全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場する。

さらに、今年はポケモンとのキャンペーンを実施。 専用ハガキはポケモンデザイン、「サンタポスト」にお手紙を投函した子供、全店先着合計100,000人にトイザらスオリジナルの「Pokémon LEGENDS Z-A ステッカー」をプレゼントする。

今年のクリスマスに欲しいプレゼントとサンタさんへのメッセージをハガキに書いて店頭の「サンタポスト」に投函すること。

設置期間は、11月7日~12月24日。 サンタポスト設置店舗は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗。

※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外 ※専用ハガキ以外のお手紙も投函可能 ※「Pokémon LEGENDS Z-A ステッカー」のプレゼントは小学生以下の子供が対象。

ポケモン サンタポスト

サンタポスト専用ハガキ

期間中、ポケモン商品を1回合計3,000円(税込)以上購入した人に、トイザらスオリジナル「ポケモンチェンジングステッカー(メガリザードンX・メガリザードンY)」をプレゼントする(全店先着合計80,000人)。 「ポケモンチェンジングステッカー(メガリザードンX・メガリザードンY)」は見る角度によって、絵柄が変わる。

キャンペーン期間は、11月12日~12月25日。 対象店舗は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗。

※オンラインストア対象外 ※プレゼントは先着順にて、なくなり次第終了

ポケモン ステッカー

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.