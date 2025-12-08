東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、TTFCオリジナル「ガールズリミックス」シリーズ第4弾として、『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』を2026年1月にTTFCにて配信することを決定した。

同作では、どの作品にも属さない完全オリジナルの仮面ライダー「仮面ライダーアインズ」が誕生。アインズとはドイツ語の「EINS(1)」に由来しており、まさに女性版“仮面ライダー1号”の誕生だ。

「1号」の系譜を受け継いだ「仮面ライダーアインズ」

TTFCオリジナル「ガールズリミックス」シリーズは、2022年8月『仮面ライダージャンヌ＆仮面ライダーアギレラ withガールズリミックス』をきっかけに、2025年5月『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』にて復活、10月には『ガールズリミックス ｉｎハロウィンパーティー』が配信されている。

今回「仮面ライダーアインズ」に変身するのは、天翔天音演じる「三日月ナユタ」。『仮面ライダーガッチャード』で仮面ライダーマジェードとして活躍する九堂りんねのクラスメートであり、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』では黒野すみれに誘拐された被害者のナユタ。事件後ガールズリミックスに加入することになり、仮面ライダーに触れていく中で成長を遂げている。ナユタを演じる「天翔天音」は、『仮面ライダー』(1971年)で本郷猛＝仮面ライダー1号を演じた藤岡弘、氏の次女であり、まさに“アインズ＝1号”にふさわしい変身者だ。

天翔天音(三日月ナユタ／仮面ライダーアインズ 役)コメント

まさか私が20歳という節目の年に、私が仮面ライダーになるという日がくるとは、思ってもいませんでした。

とにかく嬉しかったです。幼い頃に父の仮面ライダー1号の作品を観て育ってきたので、こうして初の女性仮面ライダーとして変身できることがとても光栄ですし、父が原点として始まったものを、次は私が受け継いでいくんだ、というのを感じて、感動したのを覚えています。

対するは最初の女性“仮面ライダー”、ファムの黒い姿「仮面ライダーファタル」

『劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL』に登場した、仮面ライダーシリーズ史上最初の女性仮面ライダーである「仮面ライダーファム」とよく似た、真っ黒なボディの「仮面ライダーファタル」が仮面ライダーアインズたちに立ちはだかる。

変身するのは、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』で初登場時したときから三日月ナユタと因縁が深い、黒野すみれ。演じる小宮有紗は、『特命戦隊ゴーバスターズ』では宇佐見ヨーコ／イエローバスターを務めており、今回ついに「仮面ライダー」へ変身する。

小宮有紗(黒野すみれ／仮面ライダーファタル 役)コメント

――変身すると聞いたときの感想は?

10代のときに『特命戦隊ゴーバスターズ』でイエローバスターになり、その後「仮面ライダー」作品にも何度かゲスト出演させていただいたのですが、いよいよ自分も「変身!」と言う日が来たかと思いました。

『仮面ライダー龍騎』は放送当時によく見ていて、劇場版も映画館に見に行きました。なので今回私が変身する仮面ライダーファタルは外見が黒い仮面ライダーファムなので、自分的に胸熱です。

歴代の女性仮面ライダーが変身していくので、その中でもすみれは悪い側ではあるのですが、ちゃんとかっこよく、憧れられるようなかっこいい変身がしたいと思います。

――ファンの方へ

ついに自分も念願の仮面ライダーになれる日が来てしまったようです。私もかっこいいところを見せられるように頑張りますので、ぜひぜひ皆さん、楽しんで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。

ガールズリミックス大集合!

なお、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』や『ガールズリミックス ｉｎハロウィンパーティー』に登場した、九堂りんね(演：松本麗世)、鳴海亜樹子(演：山本ひかる)、神代玲花(演：アンジェラ芽衣)、夏木 花(演：椛島 光)、桜井沙羅(演：志田音々)、高井 望(演：宮原華音)、滝川紗羽(演：滝 裕可里)も再び集結。最強の敵、仮面ライダーファタルに対し、ガールズリミックスはどう戦うのか注目したい。

主題歌はDo As Infinity

本作品の主題歌『Red Re-born』は人気ロックバンド「Do As Infinity」が担当。Do As Infinityが仮面ライダーシリーズの楽曲を担当するのは今作が初となる。

主題歌の作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03氏(作家名「Hi-yunk｣)が担当、挿入歌の作曲はDo As Infinityの数々の楽曲を手掛けているZENTA氏、そして主題歌・挿入歌ともに作詞は数々の仮面ライダーシリーズ主題歌の作詞を務める藤林聖子氏が担当する。

また、Do As Infinityは挿入歌『Determined』も担当。12月7日に挿入歌がいち早く聞ける『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』15秒予告も公開された。

主題歌『Red Re-born』は12月24日より、『Determined』は2026年1月14日より、各音楽配信サービスで配信開始する。また、『Red Re-born』の「Artist Only Ver.ミュージックビデオ」は12月24日21時からavex公式YouTubeで公開、仮面ライダーアインズが出演するミュージックビデオも1月下旬公開予定だ。

Do As Infinity コメント

伴 都美子 コメント

この度 仮面ライダーアインズの主題歌を担当させていただきます。

ドラマのストーリーと勢いのある楽曲を共に楽しんでいただけたら幸いです!

大渡 亮 コメント

我々の楽曲が主題歌に抜擢され大変光栄に思っております!悪いヤツらをやっつけるライダーの応援歌になったらいいなぁ〜

