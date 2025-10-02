東映が提供するアプリサービス「東映特撮ファンクラブ(TTFC)」は、2025年10月1日で10周年を迎えることを記念して「10周年プロジェクト」をスタートする。

TTFCでしか読めない電子コミック新作連載決定!

『ゴッカンのリタ～王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密(ユア・アイズ・オンリー)』など、TTFCでしか読めないオリジナルの電子コミックを制作、配信してきたTTFC。10周年イヤーでも新作の連載が決定。タイトルは近日公開。

10周年特別企画!「あっち向いてホイ野球特別版」準備中!

『王様戦隊キングオージャー』(2023年)のキャストバラエティ番組『キングオージャーちゃんねる』から生まれた、大人気企画「あっち向いてホイ野球」の10周年特別版を準備中だという。現在キャスティング中で、「我こそは!」という東映特撮出身キャストの方は、お近くのTTFC関係者までぜひ連絡を待っているとのこと。

「東映特撮ファン大賞」10周年特別企画

毎年、その年でもっともグッときたシーンを会員の皆様の投票で決める「東映特撮ファン大賞」、10周年記念イヤーとなる今年は、10周年特別企画も実施する。

映像コンテンツをもっと快適に楽しむ開発も

PC動画視聴専用サイトリニューアル

TTFCアプリと連携をしたBNIDでログインすることで、PC(ブラウザ)でも映像コンテンツを楽しめる「PC動画視聴専用サイト」をリニューアル予定。PC環境に合わせたデザインに一新することで操作もスムーズになり、これまで以上に見たいタイトルが見つけやすくなる。具体的なリニューアル時期は決まり次第発表する。

「Google TV」用アプリサービス開発スタート

大画面で映像コンテンツを楽しみたい、という声に応え、すでに提供中の「Fire TV」用アプリに続いて「Google TV」用アプリの開発もスタート。提供開始後は「Google TV」が内蔵されたスマートテレビやストリーミングデバイス(「Google TV Streamer」など)でもTTFCの動画視聴が楽しめるようになる。詳細、サービス開始時期は決まり次第発表する。

新ヒーロー誕生!「10周年記念オリジナル映像作品」制作決定!

10周年を記念して、東映特撮ファンクラブ完全オリジナルの映像コンテンツを制作する。最新情報は随時発表していく。

