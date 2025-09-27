東映は、「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」を2026年2月3日・4日の2日間、横浜アリーナで開催することを9月27日に発表した。また、同日AM8:00より、超最速先行受付も開始する。

「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」は、横浜アリーナでは初の2Days開催となる。DAY1は仮面ライダー、DAY2はスーパー戦隊が大集結する異なる内容の2日間を届ける。

仮面ライダーDAYは、『仮面ライダーゼッツ』の主題歌アーティストのNAQT VANE、“-SUPER SENTAI 50th-”と題したスーパー戦隊DAYには、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主題歌アーティストのWienners、金子みゆが出演し、スーパー戦隊50周年を祝したボリューム満点のライブを実施。その他、番組キャストや歴代シリーズを彩ったゲストアーティストの登場も予定している。

チケット一般発売に先駆け、9月27日AM8:00よりチケットぴあにて超最速先行受付がスタート。特典付きチケット購入者限定で、DAY1は「BITVOL 仮面ライダーゼッツ×超英雄祭2026 オリジナルスピーカー」をプレゼント。DAY2はアカレンジャーからゴジュウウルフまでの歴代戦士レッド50体を召喚したハイタッチ会に”エンゲージ”できる。また追加発表は、イベントHP並びに、イベント公式Xアカウントから行う。

「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026」の「DAY1 -KAMEN RIDER-」は、2月3日17:30開場・18:30開演予定、「DAY2 -SUPER SENTAI 50th-」は、2月4日17:30開場・18:30開演予定。会場は横浜アリーナ (〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10)。

会場チケット料金(全席指定)は、1DAYチケットが通常席・着席限定席ともに11,000円、特典付き通常席が17,000円。2DAYSチケットは、通常席(2日間通し券)21,000円、特典付き通常席(2日間通し券)33,000円。購入後の返金、及び振替は、公演中止の場合を除き受けない。また「通常席／着席限定席」は3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。ただし席が必要な場合は有料。

販売スケジュールは、超最速先行(チケットぴあ限定)の受付期間が9月27日AM8:00～10月5日23:59、TTFC先行(TTFC会員限定)の受付期間が9月27日AM8:00～10月5日23:59。チケット一般発売開始は2025年11月～12月を予定。

