東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、TTFCオリジナルシリーズ「ガールズリミックス」最新作『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』を、東映特撮ファンクラブにて10月26日より配信する。また、同日にはオーディオコメンタリー(副音声)、10月31日17時よりバラエティ特番、11月2日よりメイキング映像、11月9日より『山本康平の忍び道』の配信も実施する。

野村静香が仮面ライダーキバーラに変身!

『仮面ライダー×仮面ライダー W&ディケイド MOVIE大戦2010』(2009年12月公開)以来、16年ぶりに仮面ライダーキバーラへの変身シーンが描かれることとなった本作。「ガールズリミックス」シリーズとして決して放っておくことの出来なかった仮面ライダーが、野村静香によって復活。 『仮面ライダーキバ』(2008年)放送当時はまだ中学生だった静香、そして演じる小池里奈が、17年という時を経て満を持しての仮面ライダーキバーラへ変身する。

また、山本ひかる・小池里奈・坂本浩一監督を迎え仮面ライダーキバーラ変身の舞台裏についても語る『ガールズリミックス inハロウィンパーティー オーディオコメンタリー(副音声)バージョン』も10月26日より配信される。

『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ストーリー

野村静香に届いた「ハロウィンパーティー」の招待状は、捨てても捨てても彼女の下へと戻ってくる。怪しんだ静香は鳴海亜樹子に相談。亜樹子はガールズリミックスに新加入の九堂りんねと三日月ナユタを引き連れて、ハロウィンパーティーに潜入する! そのパーティーの主催者はまさかの…!?

TTFCオリジナルバラエティ特番も配信!

10月31日ハロウィン当日17時には、最恐のお化け屋敷に挑む、TTFCオリジナルのバラエティ特番『ガールズリミックス in浅草花やしき』が配信される。

山本ひかる・小池里奈・志田音々によるガールズリミックスチームと、奥仲麻琴・千歳まち・谷口布実によるヴィラネスチームが“日本最古の遊園地”「浅草花やしき」を舞台に再び激突。

7月にリニューアルされたばかりのアトラクション「お化け屋敷～首づかの呪い～」でガールズリミックスチームとヴィラネスチームが対戦する。各チームが相手に"追加の仕掛け"を出すことができる特別ルールを導入(※通常営業の「お化け屋敷～首づかの呪い～」で実施不可)、『ガールズリミックス in浅草花やしき』オリジナル演出での対決を行う。

さらに、チームの絆が試される「結束力クイズ」、表現力が勝敗を分ける「ジェスチャークイズ」など、ハロウィン仕様の企画が盛りだくさん。勝利チームにはご褒美、敗北チームには罰ゲームも用意される。

『ガールズリミックス in浅草花やしき』は10月31日ハロウィン当日17時配信開始、同時刻より東映特撮YouTube Officialにて『ガールズリミックス in浅草花やしき(YouTube Version)』の公開も決定、予告映像も同チャンネルにて10月26日より配信する。

メイキング映像は11月2日配信開始!

11月2日10時からは、『inハロウィン』ならではの、ハッピーハロウィンな楽しいメイキング映像をTTFC会員見放題で配信する。

「山本康平の忍び道 潜入!ハロウィンパーティーの巻」11月9日配信!

11月9日からは、山本康平と長澤奈央のTTFCオリジナル番組『山本康平の忍び道』を配信。撮影現場に忍者のごとく溶け込むことができる山本康平が本作の撮影現場に忍び込み、密着取材した様子を届ける。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)石森プロ・東映