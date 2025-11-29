東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーガヴ』の“ｉｆ”を描く、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』を12月21日に配信することを発表した。また、「仮面ライダーヴラム」の新フォーム「ゼリーカスタムノアール」、主演・庄司浩平(ラーゲ9／仮面ライダーヴラム 役)からのコメント、キービジュアル＆新予告も解禁した。

『仮面ライダーヴラム ルートストマック』は、テレビシリーズとは異なるルートを辿ったこの東映特撮ファンクラブ(TTFC)のオリジナルスピンオフ。

今回発表された仮面ライダーヴラムの新たなフォーム「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」は、ニエルブが再検証の過程で生み出すこととなった「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」を使用して変身する。ミルクをかけたコーヒーゼリーのような外見が特徴で、甘いだけではなく、ビターなコーヒーゼリーから生まれたフォームだ。

庄司浩平 コメント

本作は『仮面ライダーガヴ』のWhat If、有り得たかもしれないラーゲ9の道を描きます。

ショウマたちと出会って気づいた、誰かを守るために戦う意味。人間界で過ごして知った、人間との温かい繋がり。

それらを知らないまま、復讐心のみで突き進む男と蛇のような目で見つめる観察者の物語です。是非TTFCでお楽しみください。

キービジュアル＆30秒の新予告も解禁!

物語の鍵を握る「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」と「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」が登場するキービジュアルと30秒の新たな予告編を解禁した。

本作では、ニエルブが再検証する「ヴラムが赤ガヴ側に寝返らなかった“ｉｆ”ストーリー」が描かれる。予告編では人間界に送り込まれたラーゲ9の真の目的を察し画策するニエルブと、分岐していく世界で生まれた「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の姿が見られる。

『仮面ライダーヴラム ルートストマック』配信&挿入歌配信日決定

『仮面ライダーヴラム ルートストマック』の配信日は12月21日に決定。TTFC会員限定で午前10時頃よりライブ配信、同日午前10時30分より会員見放題配信を開始する。ライブ配信ではコメント投稿機能も実施。ライブ配信と見放題配信の視聴・コメント投稿機能の利用にはTTFCの有料会員登録が必要となる。

さらに、『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』で解禁され話題となった、本作の挿入歌となる「Bitter Poison」の配信日も12月21日に決定した。各ストリーミング・ダウンロードサイトで、12月21日より配信をリリースする。

グッズ販売決定、12月4日よりTTFC限定先行販売開始!

また、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』グッズの販売が決定。「ツインアクリルスタンド」やキービジュアルをデザインした「Tシャツ」など、豊富なラインナップが揃う。

TTFCでは、12月4日よりTTFC会員限定先行販売の受注を開始。 TTFC限定購入特典として「限定プロフィールアイコン」を配布予定、一般販売は、12月19日より仮面ライダーストアにて開始。さらに、仮面ライダーストアでは、12月19日より、購入された方に先着で「仮面ライダーヴラム ルートストマック」キービジュアルデザインのミニフライヤーを配布予定だ。詳細は順次公開。

商品ラインナップ

クリアファイル／価格：¥550

シーンブロマイドセット／価格：¥1,800

ツインアクリルスタンド 仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール/ラキア・アマルガ／価格：¥1,650

フォンタブ＋ストラップセット／価格：¥1,650

メインビジュアルＴシャツ(サイズ：M/XL)／価格：¥4,400

どっプリンゴチゾウ デザインＴシャツ(サイズ：M/XL)／価格：¥4,400

ぷるゼリーノアールゴチゾウ デザインパーカー(サイズ：M/XL)／価格：¥7,700

どっプリンコインケース／価格：¥2,200

ダイカットステッカーセット／価格：¥770

トートバッグ／価格：¥2,100

(C)東映特撮ファンクラブ (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映