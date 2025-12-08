エルティーアールは12月18日より、期間限定スペシャルカフェ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」を東京ソラマチにオープンする。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」

今年で10周年を迎えるTVアニメシリーズ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』。同カフェは、鉄華団のキャラクターたちと一緒に10周年をお祝いできるカジュアルなダイナーをイメージしたテーマカフェ。

鉄華団や鉄華団メンバーにちなんだフード、デザート、ドリンクなど、スペシャルカフェならではのフォトジェニックで、趣向を凝らしたメニューが多数登場。描き下ろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども用意されている。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」予約特典

会場は、東京都墨田区にある「東京ソラマチ」。開催期間は12月18日～2026年2月1日となっており、12月5日より同カフェサイトにて事前予約が行われている。予約金は、予約特典のオリジナルメタルカード(ランダム9種)付きで770円。

フードメニュー

トウモロコシかき揚げバーガー(1,690円)

ザクザクのトウモロコシかき揚げに、生姜のタルタルソースをかけたハンバーガー。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」トウモロコシかき揚げバーガー

俺たちは家族だ!鉄華丼(1,890円)

マグロやアボカドに温玉をのせた鉄火丼。お好みで薬味やとろろをかけて。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」俺たちは家族だ!鉄華丼

トウモロコシメイス(1,290円)

メイスをイメージしたトウモロコシのチーズドッグ。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」トウモロコシメイス

ポップコーンサンデー 三日月(1,490円)

ポップコーンサンデー 御留我(1,490円)

三日月をイメージした、パイン風味のシャーベットやゼリーの入ったポップコーンサンデーと、オルガをイメージした、フランボワーズシャーベットやベリー風味のゼリーの入ったポップコーンサンデー。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」ポップコーンサンデー(左)三日月、(右)御留我

荒野に実る黄金(1,590円)

クッキー、ビスケット、クラッカー、プレッツェルをトッピングした甘いパンケーキプレート。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」荒野に実る黄金

オリジナルドリンク

鉄華団メンバーをイメージしたオリジナルドリンク全9種。各1,490円。なお、カフェでドリンクメニューを注文すると、ドリンクと同じメンバーの「オリジナルコースター(全9種)」が1枚もらえる特典が用意されている。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」オリジナルドリンク全9種

・レモンとハーブをトッピングした三日月 レモネード

・クランベリーとハーブをトッピングしたオルガ カシスコーラ

・ライムとハーブをトッピングしたノンアルコールモヒートユージン マスカット&ミント

・ベリーとハーブをトッピングしたシノ ベリーソーダ

・りんごとハーブをトッピングした昭弘 ホットアップルグリーンティー

・マシュマロとビスケットをトッピングしたホットミルクビスケット バタースコッチミルク

・レモンとハーブをトッピングしたパイン風味のタカキ ブルーレモネード

・ブルーベリーとハーブをトッピングしたヤマギ バタフライピーミルク

・マンゴーとハーブをトッピングしたマンゴー&ピンクグレープフルーツ風味のライドマンゴーソーダ

オリジナルグッズ(一例)

ステッカー(ランダム9種)(605円)

アクリルキーホルダー(ランダム9種)(880円)



「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」ステッカー/アクリルキーホルダー

アクリルスタンド(全9種)(1,210円)

スクエアボトル(1,650円)



「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ カフェ～10 th Anniversary!～」アクリルスタンド/スクエアボトル

※画像はイメージです

(C)創通・サンライズ