バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」(2,970円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月25日(火)12時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」(2,970円)

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」をさらに楽しめる豊富なパーツがセットになって登場。

※「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」は別売り。

※各形態を再現するためには当商品と組み立て前の「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」(別売り)がそれぞれ必要。

＜セット内容＞

・腕部ロケット砲

・ヴァルキュリアバスターソード用ハンドパーツ

・補助用スタンド

・破損肩イメージパーツ

・破損頭部再現パーツ

・眼光エフェクト再現パーツ

・左肩エフェクト再現パーツ

・ヴァルキュリアバスターソード

武装／エフェクトの組み合わせでガンダム・バルバトスルプスの劇中の活躍を選択式で再現可能。ヴァルキュリアバスターソードは伸縮状態、ソードとメイスに分離した状態で再現することができる。

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」に付属する武装パーツを組み合わせることで、様々な表現が可能に。

(C)創通・サンライズ