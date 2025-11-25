バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」(2,970円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月25日(火)12時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」をさらに楽しめる豊富なパーツがセットになって登場。
※「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」は別売り。
※各形態を再現するためには当商品と組み立て前の「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」(別売り)がそれぞれ必要。
＜セット内容＞
・腕部ロケット砲
・ヴァルキュリアバスターソード用ハンドパーツ
・補助用スタンド
・破損肩イメージパーツ
・破損頭部再現パーツ
・眼光エフェクト再現パーツ
・左肩エフェクト再現パーツ
・ヴァルキュリアバスターソード
武装／エフェクトの組み合わせでガンダム・バルバトスルプスの劇中の活躍を選択式で再現可能。ヴァルキュリアバスターソードは伸縮状態、ソードとメイスに分離した状態で再現することができる。
「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」に付属する武装パーツを組み合わせることで、様々な表現が可能に。
